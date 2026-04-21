전남도, 행정통합 비용 573억 정부 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 전라남도가 21일 정부서울청사에서 통합특별시 출범 준비상황 점검회의를 열었다.
- 행정안전부 등 관계부처와 전남·광주 부단체장이 참석해 준비 상황을 점검했다.
- 김민석 총리가 행정 공백 방지와 지원을 당부하며 성공 출범을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전라남도는 21일 정부서울청사에서 열린 전남·광주 통합특별시 출범 준비상황 점검회의에서 통합 추진 현황을 공유하고 정부의 적극적인 지원을 건의했다.
국무조정실 주관으로 열린 이날 회의는 행정안전부, 교육부, 기획예산처, 국무조정실 등 관계부처 장관, 전남·광주 부단체장과 교육감 권한대행 등이 참석해 통합특별시 출범을 위한 기관별 준비 상황을 점검하고 남은 기간 보완해야 할 과제를 심도 있게 논의했다.
특히 ▲행정·교육 통합을 위한 조직·인사·예산 등 개편 준비▲시행령·자치법규 등 하위법령 제정▲민원시스템 통합과 행정서비스 전환 등 출범 전 완료해야 할 각종 현안의 추진 상황을 확인했다.
전남도는 광주시와 공동으로 통합 추진상황을 발표하고, 통합특별시의 성공적 출범과 지속 발전을 위해 필요한 ▲행정통합 비용 573억 원 정부 지원▲정부 재정 지원 인센티브 사용 자율성 보장▲공모사업, 교부세 배분 등 정부 재정지원 불이익 방지▲포괄적 권한이양과 인력·예산 지원 등을 김민석 국무총리에게 건의했다.
김민석 총리는 "통합특별시 출범이 70여 일 앞으로 다가온 만큼 행정 공백이나 주민 불편이 없도록 필요한 제도 정비와 준비를 속도감 있게 차질 없이 마무리할 필요가 있다"며 "관계 부처와 전남·광주 두 지자체는 통합에 필요한 사항을 면밀히 점검·보완해 전남광주통합특별시가 안정적으로 출범하도록 모든 역량을 집중해 줄 것을 당부한다"고 밝혔다.
황기연 전남도 행정부지사는 "통합특별시 출범은 국가 발전을 위한 과제"라며 "범정부 차원의 지원 속에 성공적인 출범을 이루겠다"고 밝혔다.
전남도와 광주시는 주 1회 정책협의체를 운영하며 주요 통합 과제를 조율하는 등 출범 준비를 이어가고 있다.
ej7648@newspim.com