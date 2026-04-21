예술위, 2026 현장업무보고…온·오프라인 참여 가능

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회는 27일부터 30일까지 현장 업무보고를 개최한다.
- 정병국 위원장 취임 후 네 번째 행사로 문화예술 생태계 연구 성과를 공유한다.
- 대학로 예술가의집에서 분야별 8회 논의 후 2027년 지원 정책을 설계한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 정병국)는 27일부터 30일까지 현장 업무보고(부제 : 문화예술 생태계 진단, 그 결과와 과제)를 개최한다.
이번 업무보고는 정병국 위원장 취임 이후 추진되어 온 네 번째 행사로 정책 수립 과정에서 다양한 이해관계자의 의견을 투명하게 수렴하여 실효성 있는 지원 정책을 설계하는 데 목적이 있다.
특히 올해는 아르코(ARKO)가 지난 2년간(2024~2025년) 축적한 '문화예술 생태계 연구' 성과를 현장과 공유하는 데 중점을 둔다. 현장 예술가·전문가 패널이 참여하여 생태계 전반을 진단하고 이를 토대로 중장기적 환류 방향성에 대해 심도 있는 논의를 진행할 예정이다.
대학로 예술가의집 라운지에서 개최되는 이번 업무보고는 총 8회에 걸쳐 분야별로 추진된다. 27일 ▲무용 분야를 시작으로 28일 ▲뮤지컬, ▲연극, 29일 ▲문학, ▲음악, 30일 ▲다원예술, ▲전통예술, ▲시각예술로 진행된다.
본 업무보고는 오프라인 행사로 진행되며, 현장 참관을 희망하는 경우 아르코 누리집을 통해 사전 신청(선착순) 후 참석할 수 있다. 세부 프로그램과 분야별 패널 명단 등 자세한 정보도 누리집에서 확인할 수 있다.
아르코(ARKO)는 이번 업무보고에서 논의된 의견을 바탕으로 2027년도 지원사업 설계 및 중장기적 지원 정책의 기틀을 공고히 다져 나갈 계획이다.
jyyang@newspim.com