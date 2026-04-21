여수시, 해상풍력 예비지구·HVDC 전력망 국가 지원 요구

AI 핵심 요약beta
- 여수시가 21일 유엔기후변화협약 기후주간 행사 참석 중인 김성환 기후에너지환경부 장관에게 산업구조 전환과 에너지 인프라 확충을 건의했다.
- 여수국가산단의 저탄소 산업 전환을 위해 해상풍력발전, 초고압 직류송전망, CCUS 클러스터 조성 등을 핵심 과제로 제시했다.
- 다도해해상국립공원 동부사무소 신설과 석유화학기업 전기요금 부담 경감 등 제도 개선도 함께 요청했다.
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 여수시가 유엔기후변화협약 제3차 기후주간 행사로 여수를 찾은 김성환 기후에너지환경부 장관에게 산업·에너지·환경 분야 핵심 현안을 전달하고 국가 차원의 전략적 지원을 건의했다.
21일 여수시에 따르면 정현구 여수시장 권한대행은 지난 20일 김 장관과 간담회를 갖고 석유화학 중심의 여수국가산단 산업구조 전환과 전남 동부권 에너지 인프라 확충 필요성을 설명했다. 정 권한대행은 산업위기 극복과 탄소중립 전환을 위해 중앙정부의 적극적인 역할이 필요하다고 강조했다.
정 권한대행은 특히 여수국가산단의 저탄소·고부가가치 산업 전환 기반 마련을 위해 해상풍력발전 예비지구 지정 및 초고압 직류송전(HVDC) 전력망(공동접속선로) 구축과 여수국가산단 CCUS(탄소 포집·활용·저장) 클러스터 조성 등을 핵심 과제로 제시했다.
시는 이를 통해 탄소중립 실현과 에너지 공급 안정성 제고는 물론 미래 신산업 육성 기반을 동시에 확보하겠다는 구상이다.
아울러 정 권한대행은 다도해해상국립공원 동부사무소와 해안형 생태탐방원 신설도 요청했다. 전남 동부권 국립공원 관리 수요에 대응할 현장 중심 관리체계 강화와 함께 여수가 다도해해상국립공원의 핵심 거점이자 해양관광 중심지인 만큼 생태·관광 거점 조성이 필요하다고 설명했다.
또한 석유화학기업의 전기요금 부담 완화를 위해 산업위기지역 내 위기업종을 대상으로 한 전력산업기반기금 부담금 경감 등 제도 개선도 함께 제안했다.
정 권한대행은 "여수는 국가기간산업의 핵심 거점이자 탄소중립 시대를 선도할 수 있는 최적지"라며 "지역의 산업위기 극복과 미래 성장동력 확보를 위해 국가 차원의 전략적 지원이 반드시 필요하다"고 말했다.
chadol999@newspim.com