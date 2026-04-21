의왕시 '오전역세권 복합개발사업' 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 21일 오전동 노후 공업지역 오전역세권 복합개발사업을 추진했다.
- 의왕도시공사가 민간참여자 공모를 시작하며 사업을 본격화했다.
- 노후지역을 업무·상업·주거 복합공간으로 재개발해 지역경제 활성화를 기대했다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시 오전동 일대 노후 공업지역를 대상으로 한 '오전역세권 복합개발사업'이 본격 추진된다.
21일 시에 따르면 의왕도시공사 주관으로 추진되는「의왕시 오전역세권 복합개발사업」은 인덕원~동탄 복선전철 등 광역교통망 확충에 맞춰 조성되는 오전역(가칭) 일대를 중심으로, 노후된 공업지역을 체계적으로 정비하고 도시 기능을 고도화하기 위한 사업이다.
대상지인 오전동 일대는 주택과 공장이 혼재돼 있어 야간 치안에 대한 우려가 크고, 산업 구조 변화에 따른 슬럼화가 진행되고 있는 지역이다. 특히, 인근 의왕 고천 공공주택지구 조성과 복선전철 개통이 예정되면서 체계적인 정비 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.
약 14만 4000㎡ 규모로 추진되는 이번 사업을 통해 해당 지역을 광역교통 중심지의 복합거점으로 육성하고, 업무·상업·주거 기능이 결합된 복합공간으로 개발해 나갈 예정이다. 아울러, 공원과 공공시설을 확충하는 정비사업도 함께 추진될 계획이다.
이와 관련해, 의왕도시공사는 21일「의왕시 오전역세권 복합개발사업」 민간참여자 공모 공고를 시작으로 본격적인 사업 추진에 나서며, 사업이 완료되면 노후 공업지역 기반 시설의 정비와 함께 쾌적한 도시환경이 조성되고, 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.
김성제 시장은 "오전역세권 복합개발사업은 단순한 환경 정비를 넘어, 정체돼 있던 노후 공업지역을 첨단 산업과 주거·상업 기능이 어우러진 혁신 공간으로 재탄생시키는 핵심 프로젝트"라며"앞으로 의왕시의 지속가능한 성장을 이끌 중요한 거점이 될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com