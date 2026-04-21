성남시, 단독·다가구주택 상세주소 부여 추진

AI 핵심 요약beta
- 성남시가 21일 9월까지 단독·다가구주택 1093개소에 상세주소를 부여한다.
- 응급상황 위치 파악 지연과 물류 불편을 해소하며 고령층 복지 사각지대 우려를 줄인다.
- 현재 83.4% 완료했으며 2028년까지 100% 부여를 목표로 한다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가는 오는 9월까지 동·층·호가 표기되지 않은 단독·다가구주택 1093개소에 상세주소를 부여할 계획이라고 21일 밝혔다.
단독·다가구주택은 건물 전체에 하나의 주소만 부여되는 경우가 많아 개별 세대를 특정하기 어려운 구조이기 때문에 응급상황 발생 시 정확한 위치 파악이 지연될 수 있고, 우편·택배 등 물류 서비스 이용에도 불편이 발생해 왔다.
특히 다가구주택 밀집 지역은 고령층 거주 비율이 높아 위기 상황에 더욱 취약해 복지 사각지대로 이어질 우려가 있어왔다.
이에 성남시는 시민 생활 편의를 높이고, 소방·구급·경찰 등 긴급 출동 서비스의 접근성을 개선하기 위해 상세주소 부여 사업을 추진하고 있는데 도로명주소에 동·층·호 등 상세주소를 부여하면 세입자 등 거주자가 이를 활용해 보다 정확한 주소로 전입신고를 할 수 있게 된다.
현재까지 전체 미부여 2만6988건 중 83.4%에 해당하는 2만2530건에 상세주소를 부여했으며 오는 2028년까지 100% 완료를 목표로 하고 있다.
성남시 관계자는 "정확한 주소 체계는 시민의 생명과 안전을 지키는 기본 인프라"라며 "상세주소 부여를 통해 긴급 상황 대응력을 높이고 시민 누구나 편리하게 주소를 활용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
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