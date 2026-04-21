경기도교육청, 성남·의정부에 '학교복합시설' 건립

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 21일 교육부 공모에 성남·의정부 2곳 선정했다.
- 총 595억 원 투입해 학교복합시설로 교육·문화 공간 조성한다.
- 학생 교육 지원과 지역 주민 복지 향상을 목표로 활용한다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학생에게는 풍성한 교육 환경을, 지역 주민에게는 고품격 문화·복지 공간을 제공하는 '학교복합시설' 활성화에 속도를 낸다.
도교육청은 교육부 주관 '2026년 상반기 학교복합시설 공모사업'에 성남과 의정부 등 2개 지역, 2개 사업이 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.
학교복합시설은 교육·돌봄 환경 구축과 지역 통합의 구심점 역할을 위해 교육부가 추진 중인 핵심 정책이다. 도교육청은 2023년 6개 지역을 시작으로 매년 대상지를 확대해 왔으며, 이번 공모 선정으로 총 595억 원의 사업비를 확보하게 됐다. 이 중 298억 원은 교육부로부터 국비 지원을 받는다.
가장 눈길을 끄는 곳은 성남시 삼평중학교 인접 용지다. 이곳에는 총 585억 원이 투입되어 수영장, 공공도서관, 문화공간 등을 아우르는 대규모 학교복합시설이 들어선다.
시설이 완공되면 학생들은 멀리 이동하지 않고도 생존수영 수업과 창의적 체험활동을 할 수 있게 되며, 체육·문화 기반이 부족했던 인근 지역 주민들의 정주 여건도 획기적으로 개선될 전망이다.
의정부시에서는 고산초등학교의 유휴 시설인 교사 2동을 리모델링한다. 약 10억 원을 투입해 다목적실, 공유주방, 창작실 등을 갖춘 평생교육시설로 재탄생시킨다는 계획이다.
고산초 복합시설은 학생들에게는 방과 후 활동 공간을 제공하고, 지역 주민들에게는 가족 친화 프로그램을 운영하는 등 전 세대가 어우러지는 지역 소통의 장으로 활용될 예정이다.
도교육청은 이번 사업을 공유학교, 교육발전특구, 유보통합 등 주요 교육 개혁 과제와 적극 연계할 방침이다. 또한 단순 건립에 그치지 않고 체육관 개조, 학교공간재구조화사업 등과 결합해 시설 활용도를 극대화한다는 전략이다.
도교육청 관계자는 "지자체와의 긴밀한 협력을 통해 지역별 수요에 최적화된 복합시설을 건립하겠다"며 "학생과 학교의 교육활동을 지원하는 것은 물론, 지역사회가 함께 성장하는 거점으로 만들겠다"고 밝혔다.
beignn@newspim.com