성남시 '제20회 철쭉 축제' 25일 대왕저수지서 개최

AI 핵심 요약beta
- 성남시가 21일 25일 대왕저수지 수변공원에서 제20회 철쭉 축제를 연다고 밝혔다.
- 청계산 자락에서 20년 만에 대왕저수지로 장소를 옮겨 연분홍 물결 주제로 진행한다.
- 공연, 철쭉 분재전시, 먹거리 장터, 포토존, 시민체험 등을 운영한다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 오는 25일 수정구 소재 대왕저수지 수변공원 광장에서 '제20회 철쭉 축제'를 개최한다고 21일 밝혔다.
청계산 철쭉축제 추진위원회가 주최하는 이 행사는 매년 상적동 옛골마을 청계산 자락에서 열려왔으나 올해 3월 대왕저수지 수변공원이 조성된 이후 주말 평균 500명 이상의 방문객이 찾아와 20년 만에 개최지를 옮겼다.
이날 축제는 "연분홍의 물결, 대왕저수지의 봄"을 주제로 진행된다.
광장 중앙에는 특설무대가 설치된다. 고등동 주민자치센터의 수강생 6개 팀이 참여해 사물놀이 등 다양한 공연과 초대가수의 공연도 예정되어 있다.
또 행사장 주변에는 철쭉 분재를 전시하고 선착순 200개를 현장에서 나눠 주며 고등동 새마을 먹거리 장터, 5개의 푸드트럭, 철쭉과 청계산, 대왕저수지를 주제로 한 포토존도 설치 운영한다.
이와함께 시민체험행사와 가족 단위 방문객을 위한 돗자리도 무료 대여한다.
성남시 관계자는 "철쭉은 성남시의 '시화'"라면서 "축제를 찾는 시민들에게 봄날의 정취와 즐거움을 전하면서 시화를 널리 알리는 의미 있는 행사가 될 것"이라고 말했다.
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