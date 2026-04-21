키움운용, '삼성전자&SK하이닉스채권혼합50' 상장

AI 핵심 요약beta
- 키움투자자산운용이 21일 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF를 상장한다.
- 해당 ETF는 삼성전자·SK하이닉스 주식 50%와 단기채권 50%에 투자하며 매일 리밸런싱한다.
- 월분배형으로 특별분배 정책을 적용하고 퇴직연금 계좌에서 100% 편입 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 21일 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 해당 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%씩 총 50%를 투자하고, 나머지 50%는 잔존만기 1년 이하 국고채 및 통안채 등 단기채권에 투자하는 혼합형 구조다. 매일 리밸런싱을 통해 주식과 채권 비중을 50:50으로 유지하도록 설계됐다.
또한 상품은 삼성전자와 SK하이닉스의 주식 배당수익과 단기 국고채 및 통안채의 이자수익을 활용해 매월 15일 기준으로 분배금을 지급하는 월분배형 ETF다.
ETF 순자산가치(NAV)가 일정 가격 이상인 경우 일부 수익을 실현해 추가 분배 재원을 마련하는 성과연동 특별분배 정책을 적용한 것도 특징이다. 특별분배금은 삼성전자와 SK하이닉스 주식의 매매차익을 기반으로 마련되며, 국내 주식 매매차익과 동일한 과세 체계가 적용돼 일반 계좌에서도 비과세로 받을 수 있다.
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF는 채권혼합형 구조로 퇴직연금 계좌(IRP, DC)에서 100% 편입할 수 있다. 주식형 자산을 70%까지 담은 투자자의 경우 해당 ETF를 활용하면 계좌 전체 기준 주식 투자 비중을 최대 85% 수준까지 확대하는 효과를 기대할 수 있다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중 투자하면서도 채권을 함께 편입해 변동성을 낮추고, 월 단위 분배에 더해 추가 분배까지 고려한 구조로 현금흐름을 강화한 것이 특징"이라며 "퇴직연금 계좌 내 비위험자산 비중을 활용하면서도 월분배를 통한 현금흐름을 확보하고자 하는 투자자에게 실질적인 대안이 될 수 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com