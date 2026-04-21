AI 민간 인재 국가인재로 활용…정부 정책자문 참여 확대

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 21일 AI협회와 업무협약을 체결했다.
- AI 민간 전문가들이 국가인재 DB에 등록돼 정책 자문에 참여한다.
- 공공 AI 정책 수립과 인력 양성을 위해 민간 풀을 확보한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인공지능(AI) 분야 민간 전문가들이 국가인재로 등록돼 정부 정책 자문과 위원회 활동에 참여하게 된다.
인사혁신처는 21일 한국인공지능·소프트웨어산업협회와 서울 IT벤처타워에서 '인공지능 전문가 확충 등을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 공공부문의 AI 정책 수립과 전문 인력 양성을 위해 민간 전문가 풀을 확보하기 위한 조치다.
협약에 따라 전문성을 갖춘 AI 기업인은 인사처가 운영하는 '국가인재데이터베이스'에 등록돼 정부위원회 위원, 정책자문역 등 다양한 직위에서 활동하게 된다.
한국인공지능·소프트웨어산업협회는 1988년 설립된 단체로 약 1만4000여 개 기업이 회원사로 참여하고 있다. 특히 2023년에는 240여 개 기업이 참여한 초거대 인공지능 추진협의회를 발족하는 등 AI 산업 발전을 이끌고 있다.
또한 올해 1월 시행된 '인공지능기본법'에 따라 인공지능 진흥을 위한 전담 법정 단체로 지정돼 정부 정책과 산업 현장을 연결하는 역할을 수행하고 있다.
최동석 인사혁신처장은 "인공지능 전문 기업인의 현장 경험과 전문역량이 정부에서 더욱 활발히 활용되기를 기대한다"며 "앞으로도 각 분야 인재를 적극 발굴해 급변하는 행정환경에 효과적으로 대응하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
조준희 산업협회장은 "이번 협약을 통해 인공지능 관련 정책에 현장의 목소리가 반영되고 정책의 전문성이 강화될 수 있도록 적극 협조하겠다"며 "인공지능 3대 강국으로 도약하기 위한 국가 인공지능 생태계 구축에 적극적인 역할을 해 나가겠다"고 말했다.
한편 국가인재데이터베이스는 약 40만 명의 전문가 정보를 관리하는 국가 인물정보 시스템으로, 공공부문과 민간 인재를 연결하는 역할을 하고 있다.
abc123@newspim.com