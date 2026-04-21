신한투자증권, IRP 원리금비보장형 3·5년 수익률 증권업권 1위

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 21일 올해 1분기 DC 수익률 증권업권 1위를 기록했다.
- IRP 원리금 비보장형 3년·5년 수익률도 2분기 연속 1위를 차지했다.
- 고객 맞춤 컨설팅과 월간 MP로 정보 접근성을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 21일 올해 1분기 퇴직연금 확정기여형(DC) 수익률이 증권업권 1위를 기록했다고 밝혔다. 개인형퇴직연금(IRP) 원리금 비보장형 상품의 3년 및 5년 수익률도 1위로 집계됐다.
금융감독원 통합 연금 포털에 공시된 2026년 1분기 말 기준 퇴직연금 사업자 비교 수치에 따르면 신한투자증권의 원리금비보장형 DC 수익률은 27.17%다. IRP는 23.74%로 증권업권 2위를 기록했으며, 3년 및 5년 수익률은 2분기 연속 증권업 사업자 가운데 1위를 차지했다.
원리금비보장형은 펀드, 상장지수펀드(ETF), 채권, 리츠 등 실적 배당형 상품에 투자해 시장 금리 이상의 수익을 추구하는 방식이다. 시장 변동성에 노출되지만, 은퇴 자금 마련을 위해 적극적인 투자를 원하는 가입자들의 관심이 높다.
신한투자증권은 퇴직연금 가입자들을 위한 고객 맞춤형 컨설팅 서비스와 정보 접근성 강화 전략을 채택하고 있다. 고객의 생애주기(Life-cycle)와 투자 성향을 분석해 1대1 대면 컨설팅을 제공하는 고객 맞춤형 컨설팅 서비스는 은퇴 시점까지 남은 기간과 고객성향을 고려해 포트폴리오를 제안함으로써 변동성 시장에 대응할 수 있게 지원한다.
매달 모바일 플랫폼을 통해 업데이트되는 '월간 MP(모델 포트폴리오)'와 '투자전략 카드뉴스'는 정보 접근성 강화 전략의 핵심이다. 퇴직연금 가입자들이 주도적으로 연금 자산을 관리할 수 있는 환경 조성을 위해 정보를 제공하여 복잡한 연금 관리를 쉽고 체계적으로 실행할 수 있도록 지원하고 있다.
정용욱 신한투자증권 신한Premier총괄사장은 "단순히 상품을 제안하는 것에 그치지 않고 노후 자산을 함께 키워 나가는 동반자가 되는 것이 우리의 핵심가치"라며 "일시적인 성과보다 고객수익률 중심의 안정적인 장기투자 문화를 정착시켜 가입자의 은퇴 이후 삶을 함께 고민하는 연금 파트너로서 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com