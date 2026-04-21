박완수 경남지사 "전 도민 1인당 10만원 생활지원금 지급"

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소득 기준 없는 신청 절차 간소화

3288억 도비 지역경제 회복 마중물



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 중동 사태로 인해 어려움을 겪고 있는 도민들을 위해 아껴온 건전재정을 기반으로 지원에 나선다.

박완수 경남지사는 21일 오전 9시40분 경남도청 프레스센터 브리핑을 통해 "고물가·고금리로 얼어붙은 민생경기를 살리기 위해 3월 18일 기준 전 도민을 대상으로 1인당 10만원씩 '경남도민 생활지원금'을 지급한다"고 밝혔다.

박완수 경남지사(왼쪽)가 21일 오전 도청 프레스센터에서 경남도민 생활지원금 지급과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.21

그는 "고물가와 고금리가 장기화되며 도민들의 가계부담이 커지고 소비가 위축되고 있다"고 진단하며 "정부 지원에 앞서 건전재정을 유지해 마련한 재원으로 전 도민에게 생활지원금을 지급해 민생경제에 활력을 불어넣겠다"고 강조했다.

그러면서 "소득 기준·조건 검증 없이 누구나 신청 즉시 사용할 수 있도록 절차를 간소화해 정책 효과를 빠르게 체감하게 하겠다"고 덧붙였다.

지원금은 1인당 10만원(4인 가구 40만원) 수준이며, 총예산 3288억원은 전액 도비로 편성했다. 경남도는 조례 제정과 전담 태스크포스 운영, 추가경정예산 편성을 통해 행정 준비를 마무리하고, 누수나 지연 없이 지급하겠다는 방침이다.

지원 대상은 3월 18일 기준 경상남도에 주민등록을 둔 모든 도민으로 출생아, 외국인 결혼이민자, 영주권자, 난민인정자까지 포함된다. 지원금은 주소지 관할 시·군 내에서만 사용 가능하며, 7월 31일까지 미사용 잔액은 자동 소멸한다.

신청 기간은 오는 30일 오전 9시부터 6월 30일 오후 6시까지다. 19세 이상 성인(2007년 12월 31일 이전 출생)은 개인 단위로 본인이 신청해야 하고, 미성년자는 세대주가 대신 신청할 수 있다. 세대 내 성인이 없는 미성년 세대주는 직접 신청 가능하다.

온라인 신청은 전용 누리집에서 이용 가능하다. 밀양·양산 도민은 '코나아이' 앱에서도 신청할 수 있다. 지급 수단은 지역사랑상품권, 선불카드, 신용·체크카드 중 선택 가능하고, 신청 후 2~3일 이내 해당 수단에 10만원이 충전되며 기존 잔액과 따로 우선 사용된다.

오프라인 신청은 기준일 기준 주민등록 주소지 읍·면·동 주민센터를 방문하면 된다. 지급 방식은 지역사랑상품권 또는 선불카드 중 선택 가능하다. 초기 집중 신청에 따른 혼잡을 막기 위해 온라인은 오는 30일부터 5월 9일까지 출생연도 끝자리 홀·짝제를, 오프라인은 30일부터 5월 15일까지 요일제를 운영한다. 시·군 여건에 따라 오프라인 요일제는 단축 또는 연장될 수 있다.

이번 지원금은 정부의 고유가 피해지원금과 별개로 운영되는 경남도 자체 민생안정 정책이다. 경남도는 대형마트·백화점·유흥업소 등 일부 업종 사용을 제한해 지역 소상공인과 골목상권을 우선 살리겠다는 취지로 설계했다.

박 지사는 "건전재정 기조를 유지해 마련한 재정 여력을 토대로 전 도민에게 실질적인 보탬을 주고, 5월 가정의 달을 맞아 지역경제 회복의 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com