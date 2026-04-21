[프로야구] '빈지노 시구' KIA, 24일~26일 아이앱 스튜디오 브랜드 데이 진행

AI 핵심 요약beta
- KIA 타이거즈가 24일부터 롯데와 홈경기를 아이앱 스튜디오 브랜드 데이로 지정했다.
- 24~25일 스트라이프 유니폼, 26일 서드 유니폼을 착용한다.
- 빈지노, 민희, 최병찬이 3일간 릴레이 시구로 승리를 기원한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 오는 24일부터 3일 동안 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 롯데와의 홈경기를 '아이앱 스튜디오 브랜드 데이'로 지정했다.
선수단은 24일과 25일 경기에 지난 시즌 브랜드 데이에 착용했던 스트라이프 디자인 유니폼을 착용한다. 26일에는 서드 유니폼을 입고 경기에 나선다.
3연전 동안 특별한 승리 기원 찐팬 릴레이 시구 이벤트도 진행한다. 24일은 아이앱 스튜디오의 공동 대표인 빈지노가 시구자로 나선다.
빈지노는 "아이앱 스튜디오 브랜드 데이를 통해 다시 한번 시구를 할 수 있어 뜻깊다. 팬분들과 함께 타이거즈를 응원하는 열기를 나눌 생각에 매우 기대되고 꼭 승전고를 울렸으면 좋겠다"고 전했다.
25일은 보이그룹 크래비티의 민희가 시구를 맡는다. 민희는 "지난해에 이어 이번 시즌에도 시구를 하게 돼 영광이고 구단에 감사드린다. 귀한 자리에 초대해 주신 만큼 승리를 위해 최선을 다해 응원하겠다"고 소감을 전했다.
26일은 배우 최병찬이 시구자로 마운드에 오른다. 최병찬은 "2년 연속 시구를 하게 되어 매우 기쁘다. 타이거즈의 우승을 위해 올 시즌도 열심히 응원하겠다. 선수들 모두 다치지 않고 건강히 시즌을 마치길 기원한다"고 말했다.
football1229@newspim.com