부산교통공사·국회부산도서관, 부산 광안역서 '머무는 팝업도서관' 운영

AI 핵심 요약beta
- 부산교통공사가 21일 국회부산도서관과 협력해 25일 광안역 메트로라운지에서 팝업도서관을 운영한다.
- 오전 11시부터 오후 4시까지 책 나눔과 킬링타임 컬러링 체험을 진행한다.
- 선착순 이벤트로 앱 가입·퀴즈·대출 인증 시 기념품을 준다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사는 국회부산도서관과 협력해 오는 25일 하루동안 부산도시철도 2호선 광안역 지하 1층 '메트로라운지 광안'에서 '머무는 팝업도서관 국회부산도서관역'을 운영한다고 21일 밝혔다.
행사는 오전 11시부터 오후 4시까지 운영되며, 현장에서는 기증 도서를 시민들에게 무료로 나누는 '책 나눔'이 진행된다.
'킬링타임 컬러링(색칠 놀이)' 체험도 운영한다. 선착순 이벤트도 진행해 모바일 앱 회원가입, 국회부산도서관 퀴즈, 국회부산도서관 방문·대출 인증 등에 참여하면 기념품을 받을 수 있다. 기념품 수량 소진 시 이벤트는 조기 마감된다.
행사 당일 메트로라운지 미디어월에서는 국회부산도서관 홍보 영상이 상영돼 다양한 도서관 서비스와 문화 정보를 제공한다.
'메트로라운지 광안'은 광안역 유휴 공간을 활용해 지난해 5월 개소한 시민 친화형 복합문화공간이다. 그간 공사는 이곳에서 전시, 상영, 체험활동 등 다양한 시민 참여형 행사를 운영했다.
이병진 사장은 "도시철도 이용객에게 새로운 문화 경험을 제공하게 되어 뜻깊다"며 "기관 간 협력을 확대해 메트로라운지를 중심으로 다양한 문화예술 프로그램과 시민 참여 행사를 유치하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com