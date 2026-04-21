전국 지역서점 200곳, '인생 서점'으로 거듭난다…최대 600만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국출판문화산업진흥원이 21일 인생독서×인생서점 사업 참여 서점 모집에 들어갔다.
- 지역서점 200곳을 선정해 5월부터 10월까지 생애주기별 독서 프로그램을 운영한다.
- 선정 서점에 운영비 최대 550만 원과 활동비 50만 원을 지원하며 27일까지 신청한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국출판문화산업진흥원이 지원하고 한국서점조합연합회가 주관하는 '인생독서×인생서점' 사업이 본격적인 참여 서점 모집에 돌입했다.
대형서점·체인형 서점을 제외한 오프라인 지역서점 200곳을 선정하며, 선정된 서점은 2개 이상의 생애주기를 선택해 프로그램을 구성하고 오는 5월부터 10월까지 운영한다. 이 사업은 어린이·청소년·성인·노년의 생애주기별 맞춤형 독서 문화 활동을 기획·운영해 전 국민의 독서 참여를 이끌어내기 위해 마련됐다.
지원 규모도 눈길을 끈다. 선정 서점에는 문화 활동 운영비 최대 550만 원과 서점주 활동비 50만 원이 주어진다. 지역 기관 또는 소상공인과 협력체를 꾸려 '확장형' 프로그램을 운영할 경우 운영비 50만 원이 추가 지급된다. 특히 지원금 중 400만 원은 선지급 방식으로 제공돼 서점의 초기 부담을 덜 수 있도록 했다. 참여를 원하는 서점은 오는 27일까지 '서점온' 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다.
출판진흥원 관계자는 "지역서점은 소중한 문화 공간"이라며 "한국서련과 긴밀히 협력해 지역서점이 전 생애를 아우르는 독서 거점으로 자리매김하고 운영의 지속성도 높일 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com