대신자산신탁, 안산 군자주공10단지 사업시행자 지정

AI 핵심 요약beta
- 대신자산신탁은 15일 안산시로부터 군자주공10단지 재건축 사업시행자 지정 받았다.
- 1000세대 규모 초역세권 단지로 조성되며 인접 9단지와 동시 개발한다.
- 연내 시공사 선정 후 대규모 브랜드 타운 형성 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권 계열사 대신자산신탁은 지난 15일 안산시로부터 군자주공10단지 재건축 사업시행자로 지정 고시 받았다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 군자주공10단지 재건축사업은 약 1000세대 규모의 신축 단지로 조성될 예정이며, 서해선 선부역 도보 6분 거리에 위치한 초역세권 입지를 갖추고 있다. 인근에 선부초, 정지초, 원일중 등 교육시설과 샛터공원 등 풍부한 녹지 환경이 자리해 향후 지역 내 핵심 주거지로 자리매김할 것으로 기대된다.
대신자산신탁은 인접한 군자주공9단지와의 동시 개발을 통해 사업 시너지를 극대화할 계획이다. 군자주공9단지는 이미 대신자산신탁을 사업시행자로 선정했으며, 지난해 통합심의를 거쳐 올해 사업시행인가 신청을 앞두고 있다.
두 단지는 연내 시공사 선정이 마무리될 것으로 예상되며, 선부동 일대에 대규모 신축 브랜드 타운이 형성될 전망이다.
김송규 대신자산신탁 대표이사는 "사업시행자로서 보유한 역량을 바탕으로 투명하고 신속하게 정비사업을 추진할 것"이라며 "통합 심의 등 후속 절차의 원만한 진행을 통해 소유주들에게 높은 주거 환경을 제공할 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com