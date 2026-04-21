수원시 중앙도서관 '신중년 인문학 아카데미' 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원시 중앙도서관이 21일 5월부터 7월 신중년 인문학 아카데미 수강생을 모집한다.
- 신중년과 시민 30명을 대상으로 이서원 작가 만남 등 매달 강연을 진행한다.
- 신청은 중앙도서관 홈페이지에서 선착순으로 받는다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시 중앙도서관은 5월부터 7월까지 매달 1회 운영하는 '신중년 인문학 아카데미' 수강생을 모집한다고 21일 밝혔다.
강연은 신중년과 일반 시민 30명을 대상으로 진행한다.
프로그램은 ▲5월 이서원 작가와의 만남 '오십, 나는 재미있게 살기로 했다' ▲6월 마녀체력 작가와 함께 '미리 슬슬 준비하는 몸과 마음의 노후대책' ▲7월 명화의 선, 나를 다시 그리다 등으로 구성했다.
5월 강연(11일 오전 10시)은 중년 이후 삶을 건강하게 설계하는 방법을 다루고 6월 강연(8일 오전 10시)은 나이 듦에 대한 다양한 시각과 체력·마음 관리법을 소개한다.
7월 강연(6일 오전 10시)은 미술 작품을 통해 삶을 돌아보는 시간을 제공한다.
이서원 작가, 마녀체력 작가(이영미), 한송이 미술심리상담사가 강의한다.
인문학적 시각에서 삶을 성찰하고 일상에 적용할 방법을 배울 수 있는 강의다.
참가 신청은 수원시 중앙도서관 홈페이지 또는 수원시도서관 모바일웹에서 할 수 있다.
선착순이다.
자세한 내용은 수원시 중앙도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com