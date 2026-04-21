대구시, 국내 최초 '이동형 양팔 로봇' 제조현장 실증 착수

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시가 21일 국내 최초 이동형 양팔 로봇 제조현장 실증을 시작한다.
- 대구기계부품연구원과 에스엘, 뉴로메카가 개발한 로봇이 에스엘 공정에 투입된다.
- 대구시는 이를 통해 AI 첨단로봇 수도로 도약하며 로봇산업 생태계를 구축한다.
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연구 단계 넘어 산업 현장 적용…실질적 상용화 모델 제시 기대
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 국내 최초로 지역 기업의 실제 제조 현장에서 '이동형 양팔 로봇' 실증을 본격적으로 시작한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 대구시가 지난해 4월 선정된 산업통상부(전담기관 한국산업기술진흥원) '메가시티협력 첨단산업 육성지원(R&D) 사업'의 핵심 성과로, 이동형 양팔 협동 로봇이 연구실을 벗어나 실제 산업 현장에서 임무를 수행하는 국내 첫 사례다.
해당 로봇은 대구기계부품연구원이 총괄하고 ㈜에스엘과 ㈜뉴로메카가 공동 개발 중이다. 기존 단일 팔 또는 고정형 로봇과 달리, 휴머노이드 로봇 기술의 핵심인 '양팔 협업' 기능을 갖춰 제조 현장에서 사람과 함께 안전하게 공정을 수행할 수 있도록 설계됐다.
실증은 오는 23일부터 지역 대표 자동차 부품기업 에스엘의 생산공정에서 진행된다. 기판 외형 가공(PCB Routing) 공정에 투입된 로봇은 작업물 이송부터 장비 안착, 부산물 분리배출, 완제품 보관까지 전 과정을 수행하며 공정 효율성과 생산성 향상을 이끌 예정이다.
이번 실증은 에스엘이 대구시가 추진한 '이동식 협동로봇 규제자유특구(2020~2024)' 사업에 참여하며 축적한 경험을 바탕으로, 뉴로메카와 협력해 기술을 고도화한 결과다. 이는 제조 기업이 로봇 기술 기업으로 확장할 수 있음을 보여주는 사례로, 지역 제조업의 고도화와 산업 전환 가능성을 시사한다.
대구시는 이번 실증을 계기로 핵심부품 개발부터 완제품 생산·실증까지 이어지는 완결형 로봇산업 생태계를 구축해 'AI 첨단로봇 수도'로 도약한다는 구상이다.
현재 대구시는 '휴머노이드 로봇 국가첨단전략산업 특화단지' 지정도 추진하는 등 로봇산업을 미래 핵심 성장동력으로 육성하기 위해 정책 역량을 집중하고 있다.
정의관 대구광역시 미래혁신성장실장은 "이번 실증을 통해 이동형 양팔 로봇을 성공적으로 현장에 안착시키는 기반을 마련하고, 대구가 대한민국 로봇산업의 중심지로서 신산업 생태계를 확장시켜 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을 것"이라고 말했다.
yrk525@newspim.com