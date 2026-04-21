申铉松正式就任韩国央行行长 提出四大政策方向

纽斯频通讯社首尔4月21日电 韩国银行（央行）新任行长申铉松21日正式就职，开启4年任期。他在就职讲话中表示，当前韩国经济面临较大不确定性，并提出灵活货币政策、金融稳定、韩元国际化及结构改革四大政策方向。

图为21日，韩国银行（央行）新任行长申铉松在首尔中区的韩国银行总部发表讲话。【图片=纽斯频通讯社】

申铉松当天在首尔举行的就职仪式上表示，中东局势导致国际油价上涨，使韩国面临通胀上行压力与经济下行压力并存的局面，同时金融市场波动性较高，金融失衡风险持续存在。

在货币政策方面，申铉松表示，韩国银行将根据经济形势变化，审慎而灵活地运用政策工具，在稳定物价的同时维护金融稳定，并加强与政府部门的政策协调。

在金融稳定方面，他指出，当前银行与非银行机构、国内与海外市场之间联系日益紧密，传统监管框架已难以全面识别风险。韩国银行将更加积极运用市场价格指标和各类数据，提高风险预警能力。

在货币国际化方面，申铉松表示，将推进韩元国际化进程，包括推动外汇市场24小时交易机制，并建设离岸韩元结算体系，以提升韩元在国际金融体系中的地位。

他还表示，将通过央行数字货币（CBDC）及存款代币等项目，推动数字支付体系创新，并加强国际合作。

申铉松同时强调，韩国经济结构改革十分重要。随着人口结构变化、增长动力减弱等问题加剧，仅依靠货币政策已难以解决所有经济挑战，韩国银行将持续开展相关研究并提出政策建议。

他还要求韩国银行内部打破部门壁垒，提升跨领域协作能力，并积极运用数字技术提高工作效率。

申铉松表示，韩国经济正处于不确定性与变革之中，韩国银行将努力发挥稳定市场预期、增强经济信心的重要作用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社