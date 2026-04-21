부산교육청, 찾아가는 한복문화교육 운영…전통 예술 이해도 증진

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 21일 전통 예술 이해도를 높이기 위해 한복문화교육을 이달부터 초중고특수학교 100학급에서 운영한다고 밝혔다.
- 전문강사가 학교를 찾아가 한복의 유래와 착용법을 가르치고 비석놀이, 윷놀이 등 전통놀이 체험을 진행한다.
- 학생들은 한복의 미적 가치와 조상의 지혜를 익히며 전통문화에 대한 자긍심을 느낄 수 있다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 전통 예술에 대한 학생 이해도와 흥미를 높이기 위해 '한복문화교육'을 이달부터 초·중·고·특수학교 대상으로 100학급을 운영한다고 21일 밝혔다.
'찾아가는 한복문화교육'은 전문강사가 교육 자료와 다양한 체험 프로그램과 함께 학교로 찾아가는 방식으로 운영되며,학생들은 한복의 유래와 의미, 바른 착용법, 다양한 한복 종류에 대해 배운다.
한복을 입고 비석놀이, 윷놀이 등 전통놀이를 체험하며 우리 문화의 멋과 재미를 함께 느끼게 된다.
교육에 참여한 학생들은 한복의 미적 가치를 이해하고 그 속에 담긴 조상들의 지혜를 자연스럽게 익히며, 전통 문화에 대한 자긍심도 느낄 수 있었다는 반응을 보였다.
시교육청은 운영 결과 모니터링, 만족도 조사, 우수사례 공유 등을 통해 한복문화교육의 발전을 지원한다는 방침이다.
김석준 교육감은 "글로벌 한류 문화의 중심에 있는 한복의 가치를 학생들이 직접 경험할 수 있어 기쁘다"며 "K-컬처 교육의 다양화로 우리 학생들의 문화적 상상력과 자부심을 키워나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com