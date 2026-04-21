중동발 수출 리스크 점검…'수출플러스단' 첫 현장행보

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수출기업 애로 청취·맞춤지원 강화

추경 신속집행·수출금융 연계 확대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 이형일 재정경제부 1차관이 이끄는 수출플러스 지원단이 출범 이후 첫 현장 행보에 나서며 중동 정세 등 대외 불확실성에 따른 수출 애로 점검과 지원 강화에 속도를 낸다.

정부는 추가경정예산(추경) 사업의 신속 집행과 맞춤형 지원 확대를 통해 '2030년 1조 달러 수출' 목표 달성 기반을 다진다는 방침이다.

이형일 지원단장은 21일 서울 구로·금천구 서울디지털국가산업단지를 방문해 입주기업인 오스테오시스 의료기기 연구시설을 시찰하고, 6개 수출기업과 간담회를 열었다.

이번 일정은 지난 4월 1일 수출플러스 지원단 출범 이후 첫 현장 방문이다. 최근 중동 정세와 주요국 관세 등 대외 변수에 따른 수출 영향을 점검하고 현장 애로를 직접 듣기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌]이형일 재정경제부 차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '중동전쟁 물가대응팀 겸 제68차 물가관계차관회의'를 주재하고 있다.[사진=재정경제부] 2026.04.02 photo@newspim.com

이 단장은 "반도체를 중심으로 수출이 우리 경제의 버팀목 역할을 하고 있지만, 중동 정세와 글로벌 불확실성 확대로 수출 여건은 여전히 엄중하다"며 "정부와 유관기관, 기업이 힘을 모아 수출을 지키고 키워야 한다"고 말했다.

수출은 증가세를 이어가고 있다. ▲2026년 1월 658억달러(+33.8%) ▲2월 673억달러(+28.7%) ▲3월 861억달러(+48.3%) ▲4월 1~20일 503억달러(+49.4%)를 기록했다. 다만 중동발 물류 차질, 해외 거래처 발굴, 마케팅 등 현장에서는 여전히 다양한 애로가 제기됐다.

정부는 이에 대응해 네 가지 방향의 지원 대책을 제시했다.

추경 사업 신속 집행과 수출바우처·금융지원 확대, 현장 애로 당일 접수·즉시 처리 체계 구축, 업종·지역별 맞춤형 지원 강화, 정책금융 연계를 통한 자금조달 지원 확대 등이다.

특히 물류·FTA·환율·방산·K-콘텐츠 등 분야별 특화 설명회와 1대1 상담을 확대하고, 중동 대체시장과 친환경·디지털 분야를 중심으로 10대 수주 프로젝트를 발굴해 밀착 지원한다.

또 대출·투자·보증을 연계한 금융 패키지를 통해 첨단산업과 중소·지역기업의 자금 접근성을 높일 계획이다.

지역 기반 수출기업 육성도 강화한다. 지원단과 지방자치단체 간 상시 협력 채널을 구축해 지역 기업을 '5극3특' 성장축의 핵심 엔진으로 키운다는 구상이다.

중앙정부와 지자체 수출지원 정책을 연계해 현장 애로를 공동 대응하는 방식이다.

이 단장은 "정책의 해답은 늘 현장에 존재한다"며 "전국 각지를 찾아 기업과 소통하고 현장에서 확인된 과제를 신속히 정책에 반영하겠다"고 말했다. 이어 "수출플러스 지원단을 통해 체감도 높은 지원을 제공하겠다"고 강조했다.

plum@newspim.com