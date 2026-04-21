익산시, 다자녀 가정 대학생 장학금 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 24일부터 30일까지 5자녀 이상 가정 대학생을 대상으로 다다익산 장학생을 모집했다.
- 학생 본인 또는 부모가 익산시에 주소를 두고 전국 대학에 재학 중이면 신청 가능하다.
- 상반기 총 75명을 선발해 1인당 학기별 100만 원의 장학금을 지급할 계획이다.
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 다자녀 가정의 교육비 부담 경감과 지역 인재 육성을 위한 장학 지원에 나섰다.
익산사랑장학재단은 오는 24일부터 30일까지 '2026년 상반기 다다익산 장학생' 신청을 접수한다고 21일 밝혔다.
이번 장학사업은 5자녀 이상 가정의 대학생을 대상으로 하며, 학생 본인 또는 부모 중 1명이 익산시에 주소를 두고 전국 대학에 재학 중이면 신청할 수 있다. 휴학생은 제외된다.
신청은 익산시 누리집 통합예약시스템을 통해 온라인으로 진행되며, 재단은 상반기 총 75명을 선발해 1인당 학기별 100만 원의 장학금을 지급할 계획이다.
세부 자격요건과 제출 서류는 익산사랑장학재단 누리집에서 확인할 수 있다.
재단 관계자는 "장학금 지원이 다자녀 가정의 실질적인 교육비 경감에 도움이 되길 바란다"며 "지역 인재 육성을 위한 장학사업을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 익산사랑장학재단은 으뜸인재 육성, 도전인재 선발, 수도권 기숙사비 지원 등 다양한 사업을 통해 지역 교육 기반 강화에 힘쓰고 있다.
lbs0964@newspim.com