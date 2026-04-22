다하미커뮤니케이션즈, 뉴스 분석 서비스 '아이즈' CBT 실시

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 다하미커뮤니케이션즈는 자사 뉴스 스크랩 솔루션 '스크랩마스터'에 뉴스 분석 서비스 '아이즈(AISE, Article Insight Search Eyes)'를 탑재하고 주요 고객사를 대상으로 비공개 테스트(CBT)를 진행한다고 밝혔다.

[이미지=다하미커뮤니케이션즈]

아이즈는 뉴스 데이터를 기반으로 이슈별 쟁점과 흐름을 정리해 제공하는 서비스다. 단순 기사 검색이나 요약을 넘어, 여러 기사에 분산된 정보를 구조화해 보여주는 것이 특징이다. 이를 통해 사용자는 개별 기사를 일일이 확인하지 않고도 주요 이슈의 맥락을 빠르게 파악할 수 있다.

검색 기능은 대화형 방식으로 구현됐다. 사용자는 질문 형태로 원하는 정보를 입력하면 답변을 받을 수 있으며, 매체나 기간 설정, 보고 목적에 따른 답변 형식 지정 등 필터 기능을 통해 결과를 세부적으로 조정할 수 있다. 회사 측은 이를 통해 기사 검색과 정리 과정에서 소요되는 시간을 줄이고, 실무 활용도를 높일 수 있다고 설명했다.

서비스에는 주요 이슈를 자동으로 제시하는 '오늘의 1면 추천 이슈' 기능이 포함됐다. 해당 기능은 주요 기사 데이터를 기반으로 핵심 어젠다를 선별해 제공한다. 또한 '히스토리 추적' 기능을 통해 일정 기간 동안의 보도 흐름을 그래프로 확인할 수 있어, 특정 이슈의 발생 시점과 확산 과정을 파악할 수 있다.

다하미는 이번 비공개 테스트를 통해 아이즈의 기능을 보완하고 서비스 완성도를 높일 계획이다. 회사 측은 테스트 과정에서 실무자 의견을 반영해 기능을 개선하고, 향후 데이터 간 연관성 분석을 강화해 이슈 간 흐름과 연결성을 파악할 수 있는 기능을 추가할 예정이라고 밝혔다.

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