카카오페이 "카카오페이머니 유효기간 '10년' 자동 연장"

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 21일 카카오페이머니 유효기간을 10년 자동 연장한다.
- 2016년 출시 후 첫 만료 시점에 맞춰 모든 사용자에게 적용한다.
- 23일부터 카톡 알림으로 안내하며 별도 신청 없이 연장된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유효기간 만료 전 연장 안내, 미사용 1년 시 알림
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오페이(대표 신원근)가 카카오페이머니 출시 10주년을 맞아 첫 유효기간 만료일이 도래하는 시점에 맞춰 카카오페이머니의 유효기간을 10년 자동 연장하다고 21일 밝혔다.
카카오페이머니는 2016년 4월 출시한 선불전자지급수단이다. 현행법상 선불전자지급수단은 '상행위로 인한 채권'으로 분류돼 5년의 상사시효가 적용되지만, 카카오페이는 사용자 자산 보호를 위해 10년으로 약관에 명시하며 업계 최고 수준의 보호 정책을 운영해 왔다.
더 나아가, 카카오페이는 카카오페이머니 출시 10년 만에 처음으로 돌아오는 유효기간 만료일에 맞춰 유효기간을 다시 10년 연장하는 정책을 시행한다. 카카오페이의 이용 약관 및 정책에 따라 정상적으로 서비스를 이용해 온 사용자라면 누구나 해당된다.
이번 조치의 핵심은 사용자의 번거로움을 완전히 없앤 '자동 연장' 프로세스다. 오는 23일부터 매일 유효기간 만료가 임박한 사용자에게 카카오톡 알림 메시지를 통한 안내를 진행한다.
안내 메시지를 받은 사용자는 복잡한 절차나 별도의 신청 없이 유효기간이 자동으로 연장되어 자산을 안전하게 보관할 수 있게 된다.
사용자들이 '잠든 자산'을 놓치지 않도록 선제적 안내도 적극적으로 해오고 있다. 1년 이상 카카오페이머니를 이용하지 않은 사용자에게 카카오톡 메시지를 발송해 자산 현황을 주기적으로 확인하도록 독려해 왔다.
카카오페이머니는 카카오페이에 계좌를 연결해 충전한 후, 결제·송금·투자·보험 등 폭넓은 서비스에서 현금처럼 사용할 수 있다.
결제 시 포인트 적립, 현금과 동일한 소득공제율, 카카오페이증권 계좌 연동 시 최대 연 5% 예탁금 이자 등 실질적인 혜택이 호응을 얻으면서 지난해 카카오페이머니 충전 잔고는 2조 원을 돌파했다.
전자금융거래법에 따라 카카오페이머니의 안전한 관리를 위해 외부 금융사에 100% 신탁하는 등 강력한 자금 보호 조치를 이행 중이다.
peterbreak22@newspim.com