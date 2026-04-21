완주 대둔산 축제 내달 13일 개막…체류형 산악·야외 체험 콘텐츠 강화

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 21일 대둔산 축제로 체류형 관광 콘텐츠를 강화한다.
- 6월 13일부터 14일까지 대둔산 일원에서 트레일·하이킹 프로그램을 선보인다.
- 2박 3일 장거리 트레일 등 체류형 행사와 캠핑 부대행사를 확대한다.
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지역 상권 연계 할인 혜택 및 부대행사 통한 관광 활성화 기대
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 산악·야외 체험 중심의 대둔산 축제를 통해 체류형 관광 콘텐츠 강화에 나선다고 21일 밝혔다.
군은 오는 6월 13일부터 14일까지 이틀간 대둔산 일원에서 '2026 완주 대둔산 축제'를 개최하고, 자연 속 도전과 휴식을 결합한 다양한 프로그램을 선보일 계획이다.
이번 축제는 '땀은 도전으로, 바람은 힐링으로'를 주제로 트레일, 하이킹, 트레킹 등 야외 활동 중심으로 운영된다.
특히 2박 3일 일정의 '완주 9경 장거리 트레일', 1박 2일 대둔산 환종주 하이킹, 은하수 둘레길 트레킹 등 체류형 프로그램을 확대해 차별화를 꾀했다.
참가자들은 장거리 코스와 캠핑을 결합한 프로그램을 통해 몰입형 야외 경험을 즐길 수 있으며, 산악·아웃도어 활동 애호가들에게 색다른 도전 기회를 제공할 전망이다.
이와 함께 캠핑 장비 전시·판매, 등산 및 백패킹 체험, 가족 참여 프로그램 등 다양한 부대행사도 마련된다. 대둔산 인근 상가와 케이블카, 숙박시설과 연계한 할인 혜택도 제공해 방문객 편의를 높이고 지역경제 활성화를 도모한다.
완주군은 이번 축제를 통해 대둔산의 자연 자원을 활용한 대표 체험형 관광 콘텐츠를 육성한다는 방침이다.
이종훈 군수 권한대행은 "대둔산 축제를 대한민국 대표 산악·야외 활동 축제로 발전시키겠다"며 "도전과 힐링을 동시에 경험할 수 있는 행사로 만들겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com