김산 무안군수 예비후보 "순천대 의대 이원화, 합의 파기·지역갈등 조장"

AI 핵심 요약beta
- 김산 무안군수 예비후보가 21일 순천대 의대 이원화 주장에 반발했다.
- 기존 전남도와 대학 간 합의를 위반한 이기적 처사라고 비판했다.
- 단일 의대 추진과 상생 틀 유지를 촉구했다.
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[무안·순천=뉴스핌] 조은정 기자 = 순천대 의대 이원화 주장에 대해 김산 무안군수 예비후보가 기존 합의 위반이라며 강하게 반발했다.
김산 예비후보는 21일 보도자료를 내고 전날 입장문을 발표한 순천대학교를 향해 "전남도와 양 대학 간 합의를 정면으로 위반한 이기적 처사"라고 비판했다.
그는 순천대가 주장한 이원화 교육체계와 동서부 권역별 병원 설립에 대해 "의료자원 집중도를 떨어뜨려 전남 국립의대 설립 명분을 스스로 약화시키는 행위"라고 지적했다.
또 "어렵게 도출된 지역 간 합의 정신을 무시한 채 독자 노선을 걷는 것은 도민 염원을 저버리고 지역 갈등을 재점화하는 무책임한 결정"이라고 밝혔다.
서남권의 열악한 의료 현실을 개선하기 위해서는 분산이 아닌 공정하고 객관적인 공모 절차를 통한 단일 의대 추진이 선행돼야 한다는 입장도 강조했다.
김 예비후보는 "근거 없는 요구로 정부 의사결정에 혼선을 초래하기보다 당초 약속한 상생 틀 안에서 도민 생명권을 최우선으로 고려해야 한다"고 경고했다.
이어 "정치적 계산이나 대학 이해관계를 떠나 서남권 의대 유치라는 대원칙 아래 전남·광주 통합특별시가 단일대오를 유지하도록 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com