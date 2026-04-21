첨단 방산기술, 산불 전장(戰場) 바꾼다

방위사업청·산림청 맞손… 군 헬기 AI 진화·'파이어돔' 구상

기후위기 속 대형 산불 상시화… 군 정밀기술, 산불 대응 체계로 확산

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청과 산림청이 군이 보유한 첨단 방산기술을 산불 대응에 접목하는 업무협약을 맺고 산불 진화체계 현대화에 나섰다. 두 기관은 20일 강원도 원주 산림항공본부에서 협약을 체결하고, 군 헬기, 정밀 감시·지휘체계를 중심으로 산불 대응 능력을 단계적으로 끌어올리겠다는 방침을 밝혔다.

기후변화로 국내 산불이 대형화·장기화하는 가운데, 정부 안팎에선 기존 인력·장비 위주의 진화 방식만으로는 한계에 이르렀다는 지적이 제기돼 왔다. 방위사업청과 산림청은 이 점에 문제의식을 공유하고 '세계 수준'으로 평가되는 국내 방산기술을 산불 대응 분야에 체계적으로 '이식'하기 위한 협력 기반을 이번 협약으로 공식화했다.

20일 강원도 원주 산림항공본부에서 개최된 방사청-산림청 업무협약식에서 이용철 방위사업청장(왼쪽)과 박은식 산림청장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. [사진=방위사업청] 2026.04.21 gomsi@newspim.com

협약에 따라 두 기관은 우선 군 헬기의 산불진화 성능을 끌어올리기 위한 '인공지능(AI) 기반 산불진화 지원체계' 개발에 속도를 내기로 했다. 이는 산불 현장의 위치·확산 방향·기상정보를 실시간 분석해 최적 투입 경로와 살수 지점을 제시하는 지휘·지원 시스템으로, 헬기 투입의 효율과 안전성 모두를 겨냥한 사업이다.

아울러 관계부처 합동 산불방지 종합대책 이행, 산불 대응 첨단화를 위한 기술·정책 교류, 산불진화 장비 도입·획득 과정에서도 방산 분야 노하우를 적극 활용한다는 계획이다.

양측은 이미 지난해 11월부터 실무협의체를 꾸려 정밀진화 연구개발을 진행해 왔으며, 이번 협약으로 연구 작업에 한층 탄력이 붙을 것으로 보고 있다. 특히 AI 기반 지원체계와 함께 '한국형 산불방어 체계, 가칭 '파이어돔(Fire-Dome)' 기획도 병행하기로 했다. 이에 따라 중장기적으로는 산불 조기 탐지–상황 인식–진화 자산 운용을 하나의 통합 체계로 엮는 방안이 논의될 전망이다.

20일 강원도 원주 산림항공본부에서 개최된 방사청-산림청 업무협약식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽에서 일곱번째가 이용철 방위사업청장, 왼쪽에서 여덟번째가 박은식 산림청장이다. [사진=방위사업청] 2026.04.21 gomsi@newspim.com

박은식 산림청장은 "기후 위기로 산불 위험이 커지는 상황에서 산림과 방산 기술의 결합은 지속가능한 미래를 향한 첫걸음"이라며 "이번 협약을 통해 산불 대응 체계를 획기적으로 개선할 수 있는 기술·장비를 발굴하고 작업 안전 등 다른 분야로도 협력을 넓히겠다"고 말했다.

이용철 방위사업청장은 "첨단 방산기술을 산불 대응에 적용하면 진화 효율을 높이는 동시에 관련 기술의 민간 활용도 확대할 수 있다"며 "축적된 방산기술을 산림을 비롯한 민간 분야로 확산시켜 안전한 대한민국을 만드는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com