전주시, 전주국제영화제 안전관리 강화…글로벌 축제 품격 제고

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 21일 제27회 전주국제영화제 안전 준비를 밝혔다.
- 29일부터 5월8일까지 영화거리와 한옥마을에서 54개국 237편 상영한다.
- 안전관리와 자원봉사 400명 투입으로 쾌적한 글로벌 축제를 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
54개국 237편 상영과 다양한 프로그램 운영...영화도시 위상 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 전주국제영화제를 안전하고 쾌적한 글로벌 축제로 만들기 위한 준비에 나섰다고 21일 밝혔다.
시는 오는 29일부터 5월 8일까지 열흘간 영화의 거리와 한옥마을 등 시 전역에서 '제27회 전주국제영화제'를 개최하고, 관람객 안전과 편의 확보를 위한 종합 대응체계를 가동한다.
이번 영화제는 '우리는 늘 선을 넘지'를 슬로건으로 54개국 237편의 작품이 상영되며, 다양한 부대행사가 함께 진행된다.
시는 행사 기간 동안 △안전관리 체계 구축 △불법주정차 단속 △행사장 및 거리 환경 정비 △불법광고물 관리 △숙박업소 점검 등을 추진해 관람객 불편 최소화에 집중할 계획이다.
영화제 조직위원회와 유관기관 간 협력도 강화해 역대 가장 안전한 영화제 개최를 목표로 한다.
현장 운영에는 자원활동가 '지프지기' 400여 명이 참여해 한국·해외영화, 홍보미디어 등 11개 분야에서 활동하며, 시니어 자원활동가도 함께해 세대 통합형 축제로 운영된다.
개막식과 폐막식은 각각 한국소리문화의전당 모악당과 전북대 삼성문화회관에서 열리며, 개막작은 켄트 존스 감독의 '나의 사적인 예술가', 폐막작은 김현지 감독의 '남태령'이 선정됐다.
또한 故 안성기 배우를 조명하는 특별전과 '100 Films 100 Posters', 야외상영 '아웃도어시네마' 등 다채로운 프로그램이 마련돼 영화제의 예술성과 대중성을 동시에 확대할 예정이다.
전주시는 영화 상영뿐 아니라 골목 상영과 야외 프로그램을 통해 도시 전반에서 영화제를 체험할 수 있도록 하고, 민간 협업 콘텐츠를 활용해 국내외 홍보도 강화한다는 방침이다.
시 관계자는 "안전관리와 프로그램 완성도를 높여 시민과 관광객 모두가 만족하는 영화축제를 만들겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com