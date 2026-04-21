전북자치도, 기업유치 인센티브 전면 개편…대규모 투자 유치 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 21일 투자 인센티브 체계를 대폭 손질한다.
- 1조 원 이상 투자 기업 보조금 한도를 300억 원에서 1000억 원으로 확대한다.
- 새만금 산단 세제 혜택과 장기임대용지 확대 등 지원을 강화한다.
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세제 감면·고용지원 확대·인력양성 프로그램 강화 통한 기업부담 완화
[전주=뉴스핌] 이백수기자 = 전북특별자치도가 투자 인센티브 체계를 대폭 손질하며 대규모 기업 유치 경쟁력 강화에 나섰다.
도는 정부의 지방투자 확대 흐름에 대응해 보조금 한도 상향, 세제 지원, 특구 확대, 투자 인프라 구축 등을 아우르는 종합 인센티브 전략을 추진하고 있다고 21일 밝혔다.
특히 현대차그룹의 새만금 9조 원 투자협약을 계기로 초대형 투자 유치 기반 마련에 속도를 내고 있다.
핵심은 투자보조금 상향이다. 도는 1조 원 이상 투자 또는 상시고용 1000명 이상 기업을 대상으로 지원 한도를 기존 최대 300억 원에서 1000억 원으로 확대하는 조례 개정을 추진 중이다. 전국 최고 수준의 지원으로 앵커기업 유치 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.
새만금 국가산단 투자 여건도 강화된다. 3·7·8공구를 투자진흥지구로 추가 지정해 법인세·소득세 감면 등 세제 혜택을 제공하고, 기회발전특구 지정도 추진해 추가 인센티브를 확보할 계획이다.
이와 함께 장기임대용지 확대와 기업성장센터 건립을 통해 기업 입지와 성장 기반을 동시에 지원한다. 기업 부담 완화를 위한 제도 개선도 병행된다. 다자녀 직원 채용기업에 대한 고용보조금을 최대 1200만 원까지 상향하고 농공단지 취득세 감면 기한 연장을 추진한다.
또한 한국형 퀵스타트 프로그램 참여를 확대해 맞춤형 인력 양성과 채용 연계를 강화할 방침이다. 국비 지원도 확대된다. 지역투자촉진사업 우수지자체 선정에 따라 지방투자촉진보조금 국비 보조율이 상향되면서 도내 기업 지원 여건이 한층 개선될 전망이다.
도는 향후 기회발전특구 인센티브 확대, 외국인 투자 유치 강화, 금융지원 방안 마련 등을 통해 투자유치 체계를 지속 고도화할 계획이다.
김인태 기업유치지원실장은 "보조금, 세제, 입지 지원을 아우르는 인센티브 패키지를 구축해 기업이 체감할 수 있는 투자환경을 만들고 있다"며 "전북을 기업이 가장 먼저 선택하는 투자지로 육성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com