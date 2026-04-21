비보존제약, 비마약성 진통제 작용기전 규명

AI 핵심 요약beta
- 비보존제약이 21일 비마약성 진통제 어나프라주의 작용기전을 규명한 논문을 네이처 커뮤니케이션스에 게재했다고 밝혔다.
- 극저온 전자현미경으로 GlyT2 단백질 구조를 분석해 오피란제린의 결합 위치와 가역적 억제 메커니즘을 확인했다.
- 오피란제린은 수술 후 통증을 줄이고 마약성 진통제 사용을 감소시키며 안전성을 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비보존제약이 개발한 비마약성 진통제 '어나프라주'의 작용기전을 규명한 논문이 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션스'에 게재됐다고 21일 밝혔다.
극저온 전자현미경 기술을 활용한 연구는 통증 조절에 관여하는 글라이신 수송체 2형(GlyT2) 단백질의 구조를 원자 수준에서 분석했다. 연구진은 어나프라주의 활성 성분인 오피란제린이 해당 단백질과 결합하는 위치와 방식, 이에 따른 단백질의 움직임 변화를 확인했다.
중국 의학과학원과 북경협화의과대학 연구진이 수행한 이번 연구는 우징샹 교수팀이 주도했다. 연구진은 GlyT2의 작용 및 억제 메커니즘을 동시에 규명했으며, 오피란제린이 중등도 결합력과 가역적 억제 특성을 갖는 이유를 구조적으로 입증했다.
오피란제린은 과도한 단백질 결합을 피하도록 설계돼 필요한 수준에서 작용한 뒤 빠르게 분리되는 특성을 보인다. 논문에 따르면 오피란제린은 수술 후 통증을 효과적으로 감소시키고 마약성 진통제 사용을 줄이면서도 심각한 이상반응이 보고되지 않았다.
이두현 비보존 그룹 회장은 "중등도 결합력과 가역적 억제 특성이 단백질 구조 수준에서 확인된 만큼 향후 안전성과 임상 활용 측면에서 경쟁력이 부각될 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com