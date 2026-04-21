대전정보문화산업진흥원, '디지털 품질관리 역량강화사업' 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전정보문화산업진흥원이 21일 지역 기업 디지털 품질관리 역량강화사업을 추진한다.
- AI와 오픈소스 지원 확대하며 머신러닝 성능지표 공인시험성적서 발급한다.
- 테스팅 컨설팅과 전문 교육으로 기업 품질 경쟁력을 강화한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전정보문화산업진흥원이 지역 기업의 디지털 제품 품질 경쟁력 강화를 위해 '2026년 지역 디지털 품질관리 역량강화사업'을 본격 추진한다. 인공지능(AI)과 오픈소스까지 지원 범위를 확대하며 기술 변화 대응에 나선 것이 핵심이다.
진흥원은 올해 사업을 통해 지역 기업의 디지털 제품 품질관리 체계 고도화와 신뢰성 확보를 지원한다고 21일 밝혔다.
지난 2013년부터 운영된 해당 사업은 기업이 겪는 소프트웨어(SW) 품질관리 비용과 인력 부담을 줄이기 위해 맞춤형 지원 방식으로 추진돼 왔다. 전문 인력이 직접 기업을 지원하는 구조로 실효성을 높여왔다는 평가다.
주요 지원 내용은 ▲전문 테스팅 및 컨설팅▲KOLAS 공인시험성적서 발급▲기능 테스트 지원 등이다. 이와 함께▲테스트 경진대회▲품질 전문가 양성 교육 등 산업 전반의 품질관리 역량을 끌어올리는 프로그램도 병행된다.
특히 올해부터는 지원 범위를 한층 확장한다. 기존 소스코드 중심 테스트에서 벗어나 오픈소스까지 포함해 보안성과 효율성을 강화하고 머신러닝 성능지표에 대한 공인시험성적서 발급을 지원한다. 아울러 AI 테스팅 전문 교육도 새롭게 도입한다.
진흥원은 이미 품질관리 분야에서 일정 수준의 기반을 확보한 상태다. 2021년 한국인정기구(KOLAS) 공인시험기관으로 인정받았으며 2025년에는 머신러닝 성능 시험평가까지 인정 범위를 확대했다. 여기에 산업AI 국제인증 시험기관으로 지정되며 AI 분야 전문성도 확보했다.
이은학 원장은 "축적된 기업 지원 노하우와 국제 수준의 시험 역량을 바탕으로 실질적인 성과 창출을 지원하겠다"며 "AI 전환이 가속화되는 산업 환경 속에서 지역 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.
한편 사업 세부 내용과 신청 방법은 대전정보문화산업진흥원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
gyun507@newspim.com