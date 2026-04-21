소방공무원 면접 본격 시작…26일부터 대전서 6일간 진행

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 21일 2026년 소방공무원 신규채용 면접시험을 실시한다.
- 26일부터 5월1일까지 대전컨벤션센터에서 최대 규모로 발표·인성면접을 진행한다.
- 셔틀버스와 숙박할인 등 편의 지원과 현장 등록증 발급으로 수험생 보호를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 2026년도 소방공무원 신규채용을 위한 면접시험을 본격 실시한다.
소방청은 21일 "오는 4월 26일부터 5월 1일까지 6일간 대전컨벤션센터 제2전시장에서 신규채용 면접시험을 진행한다"고 밝혔다.
이번 면접시험은 채용 규모 확대에 따라 구조화 면접 도입 이후 역대 최대 규모로 치러진다. 앞서 소방청은 면접 평가의 기초 자료로 활용하기 위해 지난 18일 전국 시·도 지정 검사장에서 종합적성검사를 실시했다.
면접은 '발표면접'과 '인성면접' 두 단계로 나뉜다. 발표면접에서는 당일 제시된 과제를 바탕으로 논리적 사고력과 의사소통 능력을 평가하고, 인성면접에서는 공직관과 협업 능력, 위기 상황에서의 판단력과 책임감 등을 종합적으로 검증한다.
소방청은 수험생들이 시험에만 집중할 수 있도록 다양한 편의 지원도 마련했다. 대전역, 대전복합터미널, 정부청사역 등 주요 거점에서 시험장까지 셔틀버스를 운행하고 안내 요원을 배치한다. 또한 대전관광공사와 협력해 타 지역 수험생을 위한 숙박 할인 혜택도 제공한다.
응시표를 지참하지 못한 수험생을 위해 현장에서 본인 확인 후 즉시 '현장 등록증'을 발급하는 제도도 도입해 응시권 보호를 강화했다.
김승룡 소방청장은 "소방공무원은 재난 현장의 최일선에서 국민의 생명과 직결된 임무를 수행하는 만큼, 올바른 공직관과 뛰어난 상황 판단 능력을 갖춘 인재를 공정하게 선발하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "전국의 모든 수험생이 안전하고 편안한 환경에서 그동안 갈고닦은 기량을 아쉬움 없이 발휘할 수 있도록 시험 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com