교육부, 방학 중 초등돌봄·교육 우수모델 공모…돌봄 사각지대 해소 나선다

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온동네 초등돌봄‧교육 정책 일환으로 진행

읍‧면‧특수지역 중심 기초지자체 20곳 선정

전문가 자문 통해 지역-학교 협력 모델 발굴

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 이달 22일부터 5월 13일까지 '2026년 방학 중 초등돌봄·교육 우수모델' 운영 기초지방자치단체 선정을 위한 공모를 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 공모는 방학 기간 동안 발생하는 초등 돌봄 공백을 해소하고 지역 간 돌봄·교육 격차를 줄이기 위한 것으로 교육 여건이 취약한 지역을 중심으로 맞춤형 모델을 발굴·지원하는 데 초점을 맞췄다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부는 올해부터 '온동네 초등돌봄·교육' 정책을 본격 추진하며 학교와 지역사회 간 협력을 강화하고 초등학교 3학년 방과후 프로그램 이용권 도입 등을 통해 방과후 교육 지원을 확대하고 있다.

그 결과 초등 1~6학년 돌봄·교육 참여자는 전년 대비 약 10만 명 증가하는 성과를 보였다.

특히 방학 기간에는 정규 수업이 운영되지 않아 돌봄 수요가 집중되는 반면 읍·면·특수지역 학생들은 교육 기회 부족을 더 크게 겪고 있어 지역별 맞춤 대응 필요성이 제기돼 왔다.

교육부는 이에 따라 공모 방식으로 각 지역이 자체 여건에 맞는 돌봄·교육 모델을 설계하도록 유도한다는 방침이다.

이번 사업을 통해 교육부는 지역사회와 학교가 협력해 방학 중 특색 있는 돌봄·교육 프로그램을 운영할 기초지자체 약 20곳(340여 개 학교)을 선정할 계획이다.

참여 대상은 읍·면·특수지역 초등학교를 포함한 기초지자체이며 지역별 '초등돌봄·교육협의체'를 중심으로 지자체와 교육지원청이 공동으로 운영 방안을 마련해 신청할 수 있다.

선정 평가는 관계 부처가 참여하는 '온동네 초등돌봄·교육 협의체'를 통해 진행되며 사업 필요성과 계획의 적절성 등을 종합적으로 검토해 지원 대상을 확정한다.

선정 결과는 5월 중 발표되며 선정된 지자체에는 평균 6억 8000만 원 규모의 예산이 즉시 지원된다.

지원액은 지역 내 읍·면·특수지역 학교 수에 비례해 배분되며 각 지자체는 이를 자체 자원과 연계해 올해 여름방학부터 돌봄·교육 프로그램을 운영하게 된다.

또 선정 지자체에는 관련 분야 전문가 자문도 제공돼 운영 방안의 완성도를 높일 예정이다.

해당 사업은 2026년 단년도 시범사업으로 추진되며 이후 지속 여부는 각 지자체가 성과를 바탕으로 자율적으로 결정하게 된다.

노진영 교육부 학생지원국장은 "방학 중에도 학생·학부모가 원하는 돌봄·교육을 지원하려면 지역사회의 관심과 참여가 필요하다"며 "이번 공모 사업이 지역사회와 학교 간 돌봄·교육 협력을 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com