'조규성·이한범 동반 선발' 미트윌란, 선두 오르후스에 2-1

AI 핵심 요약beta
- 조규성과 이한범이 선발로 나선 미트윌란이 21일 AGF를 2-1로 꺾었다.
- 후반 추가시간 에메필레 결승 헤더로 역전승을 거뒀다.
- 승점 54점으로 선두 AGF를 2점 차로 추격하며 우승 경쟁을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조규성과 이한범이 동시에 선발로 나선 미트윌란이 덴마크 리그 선두를 잡고 우승 경쟁을 이어갔다.
미트윌란은 21일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 AGF와 2025-2026 수페르리가 챔피언십 라운드 5라운드 홈 경기에서 후반 추가시간 결승골을 터뜨리며 2-1 역전승을 거뒀다. 정규리그 22경기에서 승점 46점(13승 7무 2패)으로 2위를 차지했던 미트윌란은 챔피언십 라운드에서 2승 2무 1패(승점 8)를 추가, 합계 승점 54점으로 1위 AGF(승점 56점)를 승점 2점 차로 추격했다. 챔피언십 라운드 우승팀은 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 예선 2라운드 진출권을 얻는다.
조규성이 최전방 원톱에 서고 이한범이 스리백 한 축을 맡았다. 조규성은 전방에서 3차례 슈팅을 시도하며 AGF 수비를 흔들었지만 공격 포인트를 올리지는 못한 채 후반 26분 교체됐다. 이한범은 풀타임을 소화하며 공중볼 경합과 빌드업 가담으로 수비 라인을 지켰다.
미트윌란은 전반 20분 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 후반 38분 상대 수비의 자책골이 나오며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 후반 추가시간 율리우스 에메필레가 헤더로 꽂아 역전에 성공, 선두 AGF를 상대로 값진 승점 3점을 챙겼다
psoq1337@newspim.com