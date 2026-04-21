카카오메이커스, 서비스 출시 10주년…누적 기부 34억원·이용자 311만명

AI 핵심 요약beta
- 카카오메이커스가 21일 서비스 출시 10주년 성과를 공개했다.
- 누적 기부금 34억6000만원, 이용자 311만명, 새활용 제품 1598만개를 달성했다.
- 28일까지 '덕분에, 메이커스' 캠페인으로 10% 할인과 포인트 이벤트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오메이커스가 서비스 출시 10주년을 맞아 지난 10년간의 성과를 공개했다. 카카오메이커스에 따르면 지난 10년간 누적 기부금은 34억6000만원, 이용자는 311만명에 달한다.
카카오메이커스는 오는 28일까지 진행되는 '덕분에, 메이커스' 캠페인에서는 10년간 축적한 사회적 임팩트 성과를 소개한다. 누적 주문 고객 수는 약 311만명이며, 함께한 국내 제조사 및 창작자 파트너는 8987곳이다. 누적 입점 상품 수는 약 4만 2000개다.
기부금 외에도 새활용 제품은 약 1598만 개가 탄생했다. 농축수산물 판로 지원 프로젝트를 통해 총 8381톤이 판매됐다.
캠페인 기간 동안 전 고객을 대상으로 10% 할인 쿠폰을 지급한다. 메이커스와의 경험담을 댓글로 남긴 이용자 중 10명을 추첨해 카카오쇼핑 포인트 10만원씩 증정한다. 캠페인 페이지에는 담당자 감사 메시지와 함께 MD의 사연을 담은 상품, 장수 스테디셀러, 인기 아이템 등 테마별 큐레이션 상품을 마련했다.
카카오메이커스는 2016년 출범 이후 주문이 사회적 가치로 연결되는 다양한 프로젝트를 진행해왔다.
yuniya@newspim.com