아이씨티케이·케이티엔에프, 서버 보안칩 상용화

AI 핵심 요약beta
- 아이씨티케이와 케이티엔에프가 21일 서버 보안칩 상용화 협약을 체결했다.
- PUF 기술과 PQC를 결합해 암호키 복제 위험을 낮추는 보안칩을 서버에 적용한다.
- USB 테스트 후 메인보드 내장과 HSM 연계로 데이터센터 보안을 확보한다.
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PUF 기술로 암호키 보안 위협 감소
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이씨티케이와 국산 서버 제조사 케이티엔에프가 21일 서버 보안칩 상용화를 위한 기술교류 협약을 체결했다고 밝혔다.
양사는 물리적복제불가(PUF) 기술과 양자내성암호(PQC)를 결합한 보안칩을 서버에 적용한다. 반도체 고유 특성으로부터 암호키를 생성해 암호키 탈취 및 복제 위험을 낮추는 방식이다.
협력은 단계적 상용화 로드맵을 따른다. 먼저 USB 기반 정합 테스트로 시스템 호환성을 검증한 뒤, 서버 메인보드 내에 보안칩을 직접 내장하는 설계에 착수한다. 최종적으로는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 연계 구조로 확장해 데이터센터 환경에서 요구되는 안정성과 보안 성능을 확보할 계획이다.
케이티엔에프는 자사의 코어릿지 서버와 네트워크 보안 서버에 아이씨티케이의 보안 솔루션을 탑재한다. 양사는 보안 솔루션이 적용된 서버의 실증(PoC) 및 안정성 테스트를 공동 진행하며, 글로벌 데이터센터 시장 진출을 위한 사업 기회 발굴에도 협력하기로 했다.
이중연 케이티엔에프 대표는 "양자컴퓨팅 시대가 도래함에 따라 서버 보안은 하드웨어 단계에서부터 필수적으로 고려되어야 한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com