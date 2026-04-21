콘진원, 웹툰작가 무료 교육생 118명 모집…현업 전문가 1대1 맞춤지도

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원이 21일 웹툰 작가 양성 사업 교육생 118명을 4월부터 5월 초 모집한다.
- 지역 기반형과 소수 정예형 두 트랙으로 예비 창작자부터 신진 작가 지원하며 6개월 과정 운영한다.
- 창작지원금 지급과 플랫폼 상담으로 시장 진출 돕고 교육비는 무료다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원이 K-콘텐츠 핵심 분야인 웹툰 산업의 창작 생태계 강화를 위해 4월부터 5월 초까지 웹툰 작가 양성 사업 교육생 118명을 모집한다.
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 예비 창작자 발굴부터 시장 진출까지 연계 지원하는 웹툰 작가 양성 사업을 본격 추진한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 두 가지 트랙으로 나뉜다. 지역 기반형은 지역 웹툰 인재 발굴과 창작 역량 강화에, 소수 정예형은 오리지널 웹툰 IP 발굴에 각각 초점을 맞춘다. 콘진원은 지난 3월 웹툰 교육 기반과 작가 양성 경험을 갖춘 9개 전문 플랫폼 기관을 선정했다. 소수 정예형 3개, 지역 기반형 6개 기관이 교육생 모집을 거쳐 본격적으로 교육 과정을 운영할 계획이다. 두 사업을 통해 2024년부터 현재까지 총 182명의 수료생을 배출했으며, 다수가 네이버웹툰·카카오페이지 등 국내 주요 플랫폼에서 작가로 데뷔했다.
◆ 6개월 과정…데뷔 준비생부터 신진 작가까지
선발된 교육생은 약 6개월간 교육 과정에 참여한다. 현업 전문가의 1대1 맞춤형 지도를 통해 작품 기획부터 이야기 구성, 작화까지 창작 전 과정을 체계적으로 지원받는다.
지원 대상도 폭넓다. 웹툰 작가 데뷔를 희망하는 예비 창작자는 물론, 차기 작품 제작에 어려움을 겪는 신진 작가도 지원할 수 있다. 교육생 전원은 교육 기간 내 웹툰 3화 이상과 전체 시놉시스 요약본을 완성해야 해 실질적인 창작 성과가 담보된다.
교육과 시장 진출을 잇는 단계별 지원 체계도 구축했다. 교육생에게는 창작에 집중할 수 있도록 창작지원금을 지급하고, 주요 플랫폼사·제작사와의 상담, 작품 투고, 공모전 참여 등 다양한 경로로 시장 진출을 돕는다. 교육생 작품을 대상으로 한 비즈니스 상담회와 연계 프로그램도 운영해 연재 계약 및 2차 사업화 가능성을 높일 방침이다. 교육비는 전액 무료다.
유현석 원장직무대행은 "웹툰은 K-콘텐츠 IP 확장의 핵심이자 세계 시장에서 높은 경쟁력을 갖춘 대표 콘텐츠 분야"라며 "창작 역량을 갖춘 웹툰 인재 양성을 통해 원천 IP 발굴을 확대하고 산업 성장 기반을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com