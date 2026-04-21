충북교육청·음성군·음성교육청, 무극중 학교복합시설 건립 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청은 21일 음성군·음성교육지원청과 무극중학교 학교복합시설 건립 업무협약을 체결했다.
- 학교 부지 활용으로 학생 교육환경 개선과 지역 주민 복지 공간 확충을 목표로 한다.
- 총 220억 원 투입해 2028년 말 준공하며 음성군이 설계·관리 주체를 맡는다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 21일 음성군, 음성교육지원청과 '무극중학교 학교복합시설 건립 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 학교 부지를 활용해 학생에게 양질의 교육환경을 제공하고, 지역 주민에게는 교육·문화·복지 기능이 결합된 공간을 확충해 정주 여건을 개선하기 위해 마련됐다.
세 기관은 협약을 통해 사업비 분담과 시설 소유·관리 주체, 학생 이용 보장 등 사업 추진에 필요한 주요 사항에 합의했다.
사업 대상지는 음성군 금왕읍 무극리 515번지 일원으로, 연면적 6547.32㎡ 규모의 학교복합시설이 들어선다.
주요 시설로는 지상 1층 실내 수영장과 지상 2층 늘봄센터 및 학생 교육문화 공간을 갖춘 '(가칭)무극복합문화스포츠센터', 지상 2층 3단 규모의 주차 타워 등이 조성된다.
총사업비는 220억 원으로, 교육부 지원금 110억 원을 제외한 나머지 110억 원은 충북교육청과 음성군이 각각 55억 원씩 분담한다.
협약에 따라 음성군은 사업 추진 주체로서 설계와 공사를 총괄하고 시설 소유 및 유지 관리를 맡는다.
충북교육청은 부지를 무상 제공하며, 음성교육지원청은 늘봄센터와 학생 교육문화 공간 운영을 담당한다.
해당 사업은 2025년 교육부 공모사업에 선정돼 현재 설계 공모를 준비 중이며, 2028년 말 준공을 목표로 추진된다.
윤건영 교육감은 "학교와 지역 사회가 공간과 자원을 공유해 학생 성장과 주민 삶의 질을 함께 높이는 출발점"이라며 "무극중학교 학교복합시설이 지역의 열린 교육·문화 거점으로 자리 잡도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com