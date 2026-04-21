国际油价回落难抑韩国油价上涨 高油价压力持续

纽斯频通讯社世宗4月21日电 尽管韩国政府本月10日起冻结石油批发价格，但全国加油站零售油价仍连续10天上涨，多地汽柴油价格突破每升2000韩元，民众生活成本压力持续加大。

图为3月5日，位于韩国首尔一处加油站，市民正在给汽车加油。【图片=纽斯频通讯社】

据产业通商部和韩国石油公社21日公布的数据，截至20日下午5时，全国汽油平均零售价格为每升2002.84韩元，较前一日上涨0.91韩元；柴油平均价格为每升1996.55韩元，较前一日上涨0.88韩元。

分地区看，首尔汽油平均价格升至每升2036韩元，京畿道和江原道均为2007韩元，忠清北道为2008韩元，忠清南道为2006韩元，仁川当天也突破每升2000韩元。全国最高汽油价格达到每升2598韩元。

柴油方面，首尔平均价格为每升2022韩元，忠清北道为2002韩元，江原道为2001韩元，忠清南道也突破2000韩元，全国最高柴油价格达每升2480韩元。

分析指出，虽然近期国际油价已回落至每桶100美元以下，但此前以高价进口的原油成本正在逐步传导至终端市场，是韩国零售油价持续上涨的主要原因。

受中东局势紧张影响，韩国政府此前实施第三轮石油价格稳定措施，冻结炼油企业批发价格，并表示将严查市场哄抬价格行为。

韩国政府表示，目前正通过扩大替代进口渠道、协调炼油企业增加原油采购等方式稳定供应，现阶段已获取可维持至6月的原油库存。

不过，韩国政府预计，即使中东局势缓和，恢复正常原油运输仍需时间，未来1至2个月韩国油价仍可能维持高位运行。

政府将于本月24日公布新一轮石油价格管理方案。市场预计，考虑到通胀压力和国际油价回落等因素，政府可能继续维持现行价格政策或仅作小幅调整。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社