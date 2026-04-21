수은, 신용평가시스템 전면 재편으로 생산적 금융 기반 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행이 21일 신용평가시스템을 전면 개편해 AI 기반 비재무평가를 고도화하고 신용등급 변별력을 높인다고 밝혔다.
- 투자업무 확대에 맞춰 직접투자와 간접투자 유형별 신용평가모형을 신설하고 벤처·스타트업 심사 기반을 정교화한다.
- ESG 경영정보를 신용평가 항목에 단계적으로 반영해 기술력과 성장성을 갖춘 기업이 제대로 평가받을 수 있도록 한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 신용평가업무 고도화를 위해 신용평가시스템 전면 개편에 착수한다고 21일 밝혔다.
핵심은 △시스템 고도화 △투자 전용 모형 신설 △환경·사회·지배구조(ESG) 신용평가 체계 구축 등 세 가지다. 시스템 고도화는 재무평가모형을 현 시장 환경에 맞게 최신화하고, 인공지능(AI) 기반 비재무평가 계량화 및 재무분석 기능을 고도화해 신용등급 변별력과 안정성을 높인다.
수은은 신용평가 절차도 체계적으로 정비해 평가 결과의 일관성과 정확도를 함께 끌어올린다. 중장기적으로는 기업금융플랫폼과 연계한 인공지능 기반 고객서비스 도입도 검토한다.
이와 함께 수은법 개정에 따른 투자업무 확대에 발맞춰 투자 전용 신용평가 모형도 신설한다. 직접투자와 간접투자 유형별로 신용평가모형을 별도 구축하고, 기술력·성장성을 중점 평가하는 방식으로 벤처·스타트업을 비롯한 생산적 금융 지원 대상에 대한 심사 기반을 한층 정교화한다.
또, 수은은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영로드맵에 따라, 거래기업의 환경·사회·지배구조 경영정보를 신용평가 항목에 반영하는 방안도 단계적으로 추진한다.
수은 관계자는 "이번에 전면 개편되는 신용평가시스템은 향후 수은의 정책금융 역할을 든든히 뒷받침하는 기틀이 될 것"이라며 "기술력과 성장성을 갖춘 기업이 제대로 평가받을 수 있도록, 정교한 신용평가 체계를 갖춰 생산적 금융의 실질적 기반을 확장해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com