'존 윅'·'데드풀' 잇는 잔혹 액션 정수…'모탈 캠뱃2' 5월 개봉

AI 핵심 요약beta
- 배급사 측이 21일 '모탈 컴뱃 2' 5월 6일 개봉을 확정했다.
- 쟈니 케이지가 지구 운명 걸린 토너먼트 사투를 벌인다.
- 5개월 스턴트 준비로 고밀도 R등급 하드코어 액션을 선보인다.
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압도적 밀도 예고
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 액션 영화의 한계를 깨부수는 'R등급' 영화들이 극장가의 흥행 키워드로 떠오른 가운데 하드코어 액션의 정점을 찍을 '모탈 컴뱃 2'가 5월 관객을 찾는다.
21일 배급사에 따르면 내달 6일 개봉을 확정한 '모탈 컴뱃 2'는 정교한 타격감을 선보였던 '존 윅 4'와 파격적인 광기로 화제를 모은 '데드풀과 울버린'의 뒤를 잇는 고수위 액션 블록버스터로 기대를 모으고 있다.
영화 '모탈 컴뱃 2'는 한물간 액션 스타 '쟈니 케이지'가 지구의 운명을 건 사투에 강제 소환되면서 벌어지는 절체절명의 토너먼트를 그린다. '승리 아니면 잔혹한 패배'라는 원작 특유의 세계관을 바탕으로 아드레날린이 폭발하는 혈투를 스크린에 구현했다.
이번 속편의 핵심은 제작진이 공들인 액션의 '밀도'다. 제작진은 단 20여개의 전투 장면을 완성하기 위해 무려 5개월간의 스턴트 준비 기간을 거친 것으로 알려졌다. 긴 시간 정교하게 설계된 액션 시퀀스는 장르적 쾌감을 넘어 오직 성인 관객만이 만끽할 수 있는 잔혹하고도 스타일리시한 매력을 선사할 예정이다.
특히 자비 없는 액션 묘사와 화려한 시각 효과의 결합은 단순한 격투물을 넘어선 시각적 경이로움을 예고한다. 앞서 R등급 액션물이 흥행 보증 수표로 자리매김한 만큼 '모탈 컴뱃 2' 역시 차별화된 하드코어 카타르시스로 5월 극장가를 선점하겠다는 전략이다.
모든 제작진과 배우들의 열정으로 완성된 고밀도 액션 영화 '모탈 컴뱃 2'는 내달 6일 전국 극장에서 관객과 만난다.
taeyi427@newspim.com