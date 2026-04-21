제천시, 과학체험공간 조성…지역 교육 허브 기대

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과기부 주관, '어린이 과학체험공간 확충지원사업' 공모 선정

인근 체험시설과 시너지 효과 기대…과학문화 거점 역할 전망

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 과학기술정보통신부 주관 '2026년도 어린이 과학체험공간 확충 지원 사업' 공모에 최종 선정돼 국비 10억 원을 확보했다고 21일 밝혔다.

이번 공모는 어린이들이 생활 가까이에서 과학을 접할 수 있도록 소규모 과학체험공간 조성을 지원하는 사업으로, 제천시는 서면평가와 발표평가, 현장실사 등 엄격한 심사를 거쳐 최종 선정됐다.

어린이 과학체험공간 개념도.[사진=제천시] 2026.04.21 choys2299@newspim.com

특히 시는 지역 특화 산업인 '한방 천연물' 인프라를 적극 활용해 '자연과 생명이 어우러지는 관찰과 실험 놀이터'를 콘셉트로 제안해 높은 평가를 받았다.

주요 콘텐츠로는 ▲생명의 기초 원리를 체험하며 배우는 '알쏭달쏭 생명 보따리'▲개미집 미로 등 생태계 공존을 체험하는 '옹기종기 비밀 정원'▲식물원에 인공지능과 증강현실 기술을 접목한 '속닥속닥 초록 아지트' 등 어린이 눈높이에 맞춘 체험 시설이 조성될 예정이다.

시는 이번 사업에 국비 10억 원과 시비 20억 원 등 총 30억 원을 투입한다. 한방엑스포공원 내 기존 '약초허브식물원'을 어린이 전용 과학체험공간으로 리모델링해 2028년 1월 개관을 목표로 추진할 계획이다.

사업 대상지인 한방엑스포공원은 한방생명과학관, 안전체험관 등 인근 교육체험 시설이 밀집해 있어 시너지 효과가 클 것으로 기대된다.

최승환 제천시장 권한대행은 "이번 공모 선정으로 지역 어린이들이 미래 과학 인재로 성장할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "주민뿐 아니라 관광객들도 사계절 즐길 수 있는 제천만의 차별화된 과학문화 공간으로 조성하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com