단양군, '고유가 피해 대응' 지원금 27일부터 지급…민생 안정 도모

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1차 기초수급자와 한부모가족, 2차는 소득하위 70%까지 확대

복지 사각지대 최소화,민생 안정위한 체계적 지원 시스템 구축

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 중동전쟁에 따른 고유가·고물가 상황 속에서 경제적 어려움을 겪고 있는 군민들의 부담을 완화하고 민생 안정을 도모하기 위해 정부가 추진하는 '고유가 피해지원금'을 1·2차로 나눠 단계적으로 지급한다고 21일 밝혔다.

1차 지원 대상은 3월 30일 기준 단양군에 주민등록이 돼 있는 기초수급자와 차상위계층, 한부모가족이며, 2차 지원은 전국 기준 소득하위 70% 이하 군민으로 확대된다.

피해지원금 포스터.[사진=단양군] 2026.04.21 choys2299@newspim.com

지원금은 소득계층별로 차등 지급돼 기초수급자는 60만 원, 차상위계층과 한부모가족은 50만 원, 소득하위 70% 군민은 25만 원을 각각 지원받게 된다.

지급 수단은 신용·체크카드와 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 선택할 수 있으며, 1차 지급에서는 지류형 상품권이 제외된다. 신청은 성인 개인별 신청을 원칙으로 한다.

신청·지급 기간은 1차의 경우 오는 27일부터 5월 8일까지, 2차는 5월 18일부터 7월 3일까지다.

지급받은 지원금은 8월 31일 24시까지 사용해야 한다.

이의신청은 5월 18일부터 7월 17일까지 국민신문고 또는 읍·면사무소를 통해 접수할 수 있다.

군은 원활한 사업 추진을 위해 부군수를 단장으로 하는 TF팀을 구성하고, 대상자 확인과 홍보, 민원 처리, 신청·접수, 지급 지원 등 전 과정을 체계적으로 운영할 계획이다.

군 관계자는 "고유가와 고물가로 군민들의 생활 부담이 커진 만큼 대상자들이 빠짐없이 지원받을 수 있도록 신청부터 지급까지 철저히 준비하고 있다"고 말했다.

choys2299@newspim.com