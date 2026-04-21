부산시, 공동주택 승강기 안전 신호등 설치 본격 추진…사고 예방 체계 강화

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상태별 시각·청각 안내 안전 확보

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 공동주택 승강기 사고 예방을 위해 출입문 안전신호등을 설치한다.

시는 이용자 부주의로 발생하는 승강기 사고를 줄이기 위해 관내 공동주택을 대상으로 '승강기 출입문 안전 신호등' 시범사업을 본격 추진한다고 21일 밝혔다.

승강기 출입문 안전 신호등 설치 장면[사진=부산시] 2026.04.21

고령화와 스마트폰 사용 증가로 출입문 충돌·끼임 사고가 늘어나는 상황에서 시각·청각 안내를 결합한 예방 중심 대책이다.

해당 시스템은 승강기 문 상태에 따라 초록(열림)·노랑(닫힘 예고)·빨간색(닫힘) LED와 음성 안내를 제공해 탑승자가 상황을 직관적으로 인지하도록 돕는다. 어린이와 고령자 등 교통약자의 안전성 확보에 초점을 맞췄다.

부산시에 따르면 승강기 사고의 65% 이상이 이용자 부주의로 인한 부딪힘·넘어짐·끼임 등으로 발생한다. 시는 이번 사업을 통해 민간 영역까지 예방형 안전관리 체계를 확산한다는 방침이다.

민간 확산을 위해 구·군과 공동주택 관리주체에는 신규 설치나 노후 부품 교체 시 안전신호등 도입을 권고한다. 특정 업체 지정은 배제하고, 단지별 자율 선정과 복수 견적 비교가 가능하도록 행정 가이드를 마련했다.

시는 앞서 육교 승강기 시범사업으로 검증된 기술을 주거 공간으로 확대해 '스마트 안전도시 부산' 정책을 강화할 계획이다. 관련 단체와 협력체계를 구축하고 우수 설치 단지 포상 등 안전문화 확산 방안도 검토 중이다.

배성택 주택건축국장은 "육교 승강기에서 확인된 안전 신호등 성과를 민간으로 확산해 시민 안전 사각지대를 줄이겠다"며 "보조금 없이도 자발적 참여가 이뤄지도록 정책 지원과 홍보를 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com