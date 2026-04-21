李在明与莫迪举行首脑会谈 韩印深化战略合作

纽斯频通讯社首尔4月20日电 韩国总统李在明当地时间20日在印度首都新德里同印度总理莫迪举行会谈，双方同意进一步深化战略合作关系，推动韩印关系迈向更高水平。

图为当地时间20日，韩国总统李在明（左）在印度新德里同印度总理莫迪举行首脑会谈。【图片=KTV截图】

据总统府青瓦台介绍，这是韩国总统时隔8年再次对印度进行国事访问。双方围绕经贸合作、供应链安全、能源保障、科技创新及地区局势等议题深入交换意见。

李在明表示，韩国与印度在经济规模和发展潜力方面互补性强，双方应在经济、安全等领域开展更高层次合作，将双边关系提升到新的阶段。

莫迪表示，印度高度重视发展对韩关系，愿同韩方加强合作，推动双边关系取得更多务实成果。

会谈后，双方通过包含未来5年合作执行计划的共同文件，并签署15项谅解备忘录，涉及造船、航运、能源资源安全等多个领域。

其中，在造船领域，双方决定构建全面合作框架，推动韩国制造技术与印度基础设施资源结合，拓展产业合作空间。

双方还同意加强能源合作，在国际局势复杂多变背景下，确保关键能源和原材料供应链稳定。

青瓦台表示，两国领导人还就印太地区和平稳定交换意见，一致认为应加强区域合作，推动开放包容的地区发展。

李在明在会谈中邀请莫迪访问韩国，莫迪对此表示欢迎。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社