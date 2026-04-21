부산시, 시민 참여형 캠페인 '햇볕충전소' 운영…정서 안정 도모

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햇볕 노출 안정·수면 개선 효과

정신건강 상담 지원 참여 촉진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 21일부터 5월까지 세 차례에 걸쳐 참여형 캠페인 '햇볕충전소–나를 키우는 하루'를 운영한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 햇볕 노출을 통한 스트레스 완화와 수면 개선 효과를 알리고, 일상 속 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

참여형 캠페인 '햇볕충전소 – 나를 키우는 하루'[사진=부산시] 2026.04.21

시는 햇볕이 세로토닌 분비를 촉진해 기분 안정에 도움을 주고, 멜라토닌 생성과 연계돼 수면 개선에도 긍정적 영향을 미친다는 점에 주목했다.

이에 따라 시민 참여를 유도하는 '체험–기록–보상' 방식 프로그램을 도입해 야외 활동을 생활화하도록 설계했다. 우울감 완화와 정서 안정 등 자살 예방 기반을 생활 속에서 강화하는 데 초점을 맞췄다.

이번 사업은 부산 주요 공원과 산책로에서 '햇볕충전소' 팝업 형태로 운영된다. '오늘도 햇볕 쬐고 마음에 빛을 채워요'라는 메시지를 중심으로 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험형 콘텐츠로 구성했다.

1차는 21일부터 25일까지 중구 중앙공원, 2차는 5월 7일부터 11일까지 부산시민공원, 3차는 5월 19일부터 23일까지 온천천 일대에서 진행된다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 4시까지다.

현장에서는 자발적 햇볕 쬐기와 산책, 마음건강 자가진단, 참여 기록 및 스탬프 적립 등 프로그램을 운영한다. 필요 시 정신건강복지센터와 자살예방센터 연계를 통한 상담도 지원한다. 참여 횟수에 따라 기념품을 제공해 지속 참여를 유도할 계획이다.

시는 앞서 올해를 '생명존중 원년'으로 선포하고 자살 예방 정책을 확대하고 있다. 봄철은 기후 변화 등의 영향으로 자살 위험이 높아지는 시기로, 우울증 등 정신건강 문제가 주요 원인으로 지목된다. 시는 이번 캠페인을 통해 '햇볕 쬐기'와 같은 일상 습관의 예방 효과를 집중적으로 알린다는 방침이다.

오미경 대변인은 "햇볕을 쬐는 작은 실천이 마음건강 관리의 출발점이 될 수 있다"며 "시민들이 가까운 공원에서 부담 없이 참여하길 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com