[오늘날씨] 아침 '쌀쌀'…황사 영향 미세먼지 '매우 나쁨'

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최저 2~11도...한낮 17~23도

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 21일 전국은 아침 기온이 크게 떨어져 쌀쌀하겠다. 황사 영향으로 대부분 지역에서 미세먼지는 '매우나쁨'을 보일 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국은 중국 산둥반도 부근에서 서해상으로 이동하는 고기압 영향을 받아 대체로 맑고 아침에는 북서쪽에서 찬 공기가 오면서 기온이 크게 떨어져 쌀쌀하겠다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 초미세먼지·미세먼지 농도가 매우나쁨·나쁨을 기록한 27일 오후 서울 원효대교 남단에서 바라본 도심이 뿌옇게 보이고 있다. 2026.03.27 leehs@newspim.com

아침 최저기온은 2~11도다. 지역별로는 ▲서울 6도 ▲인천 8도 ▲춘천 3도 ▲강릉 11도 ▲대전 4도 ▲대구 7도 ▲부산 10도 ▲전주 5도 ▲광주 5도 ▲제주 8도다.

낮 최고기온은 17~23도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 12도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲대전 21도 ▲대구 23도 ▲부산 20도 ▲전주 20도 ▲광주 22도 ▲제주 19도다.

몽골 남부와 중국 북부에서 발원한 황사 영향으로 미세먼지 농도는 대부분 지역에서 높게 나타나겠다. 수도권, 강원도, 충청도, 광주, 전북, 대구, 경북은 '매우 나쁨'을 보일 전망이다. 나머지 지역은 미세먼지 '나쁨'이 예상된다.

바다 물결은 동해상에서 0.5~2.0m, 서해와 남해상은 0.5~1.0m로 일겠다.

krawjp@newspim.com