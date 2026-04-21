국회와 손잡은 국민통합위 "통합된 미래 대한민국 비전 제시"

통합위, 국회미래연구원과 MOU

공동 연구·인적 네트워크 공유 등 다방면 협력

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 국회와 손잡고 국민통합 역량 강화에 나선다.

통합위는 20일 국회 접견실에서 국회미래연구원과 '국민통합 관점의 국가 미래 비전·전략 모색을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 국민통합 문화 확산과 사회 갈등 해소에 공동 협력하기로 했다고 밝혔다.

이석연 국민통합위원장과 김기식 국회미래연구원장이 20일 국회 접견실에서 국민통합위원회와 국회미래연구원의 공동협력협약에 서명하고 있다. [사진=국민통합위원회]

통합위 측은 "우원식 국회의장의 국민통합에 대한 의지로 협약식이 마련됐다"며 "국민통합 협력이 보다 굳건해지는 계기가 될 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

협약은 양 기관이 보유한 전문 연구 역량과 경험을 바탕으로 미래 사회 변화에 선제적으로 대응하고, 국민통합 관련 정책 연구를 공동으로 추진하는 데 목적이 있다. 국회와 통합위는 그간 축적한 정보를 공유하고, 공동 연구와 자료 조사, 인적 네트워크 공유, 정책 제안, 대국민 홍보활동 분야에서 다방면으로 협력할 계획이다.

국민통합 분야와 사회 갈등 관련 연구 경험이 풍부한 국회미래연구원과의 공동 연구는 국민통합 정책의 완성도와 실효성을 높일 수 있다는 게 통합위의 판단이다.

이석연 국민통합위원장이 20일 국회 접견실에서 열린 국민통합위원회와 국회미래연구원의 공동협력협약식에서 발언하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이석연 국민통합위원장은 "통합위의 경험, 노하우와 국회미래연구원의 연구 역량 등 각자의 전문 분야를 잘 살려 '통합된 미래 대한민국'의 비전을 국민께 제시할 수 있기를 희망한다"며 "국민통합과 사회 갈등 완화로 '모두의 공존과 번영'이라는 목표를 달성할 수 있도록 명견만리의 지혜를 모아 나가겠다"고 강조했다.

우원식 국회의장이 20일 국회 접견실에서 열린 국민통합위원회와 국회미래연구원의 공동협력협약식에서 발언하고 있다. [사진=국민통합위원회]

우 의장은 "'국민통합'과 '미래'라는 국가의 중요한 주제를 담당하는 두 기관이 협약식을 맺는 게 매우 뜻깊다"면서 "이는 국가 미래전략을 수립하는 데 있어 국민적 합의가 중요하다는 의미와 함께, 대통령 직속 위원회와 국회 소속 연구기관이 협력 거버넌스를 이루는 새로운 시도로서의 의미도 존재한다"고 밝혔다.

김기식 국회미래연구원장이 20일 국회 접견실에서 열린 국민통합위원회와 국회미래연구원의 공동협력협약식에서 발언하고 있다. [사진=국민통합위원회]

김기식 국회미래연구원장은 "국민통합은 단순한 가치의 문제가 아니라 모든 국가 미래 전략의 전제 조건"이라며 "국민적 합의 기반없이 지속가능한 미래 전략은 없다는 점에서 현장의 경험과 연구의 시야가 만나면 국민통합이라는 과제에 한층 구체적이고 실효성 있는 답을 찾아 갈 수 있을 것"이라고 말했다.

통합위는 앞으로도 경제·인문사회연구회를 비롯한 다양한 국책·민간 연구기관과 공동 연구 협력체계를 확대해 나갈 계획이다.

the13ook@newspim.com