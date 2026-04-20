방미심위, 조직 정상화 첫 인사 단행…평직원 승급·실국장급 쇄신

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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 방송미디어통신심의위원회(이하 방미심위)는 장기간 지연됐던 평직원 승급 인사와 함께 실·국장급 쇄신 인사를 단행했다고 20일 밝혔다.

지난 16일 고광헌 위원장은 취임사에서 부당한 인사 관행을 신속히 바로 잡고 공정하고 투명한 기준에 따른 인사체계를 확립하겠다고 밝혔다. 이번 인사는 인사체계 확립을 위한 첫 조치다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 고광헌 방송미디어통신심의 위원장이 지난 1일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있는 모습. 2026.04.01 jk31@newspim.com

평직원(5·6·7급) 승급 인사는 그간 미뤄졌던 인사를 정상화해 조직의 사기 저하와 승급 적체 문제를 해결하기 위한 것이다. 방미심위는 비정상적 운영 속에서도 조직을 지켜온 직원들을 격려한다는 의미도 담았다고 설명했다.

실·국장급 인사는 전문성 및 책임성을 중심으로 조직 운영 체계를 재정비하기 위한 것이다. 주요 보직에 업무 역량과 공적 책임 의식을 갖춘 인재를 배치하는 데 초점을 맞췄다.

특히 전신인 방송통신심의위원회 시절 류희림 전 위원장의 '민원 사주' 의혹을 제기한 탁동삼 씨가 기획조정실장으로 발탁됐다.

방미심위는 이번 인사가 조직 내 신뢰 회복과 인사 안정의 출발점이 될 것으로 기대한다고 전했다.

고광헌 위원장은 "위원회 정상화는 공정한 인사에서 시작된다"며 "그동안 부당한 인사로 상처받은 직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

◇ 실·국장급 인사

▲기획조정실장 탁동삼 ▲방송심의국장 정기용 ▲통신심의국장 이용배 ▲권익보호국장 고현철 ▲정책연구센터장 성호선 ▲국제협력단장 오인희(이상 4월 21일 시행) ▲감사실장 김도성 ▲디지털성범죄심의국장 최은희 ▲부산사무소장 이선영 ▲대구사무소장 정상우 ▲대전사무소장 양귀미(이상 4월 27일 시행)

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