테라뷰, 美 포춘 500대 기업에 EOTPR 4500 설치

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AI칩 양품질 분석·신뢰성 테스트 전 과정 활용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 테라뷰가 미국 포춘 500대 기업 중 한곳이 테라헤르츠 검사시스템 EOTPR 4500을 설치했다고 20일 밝혔다. 테라뷰 창립 이래 최대 규모의 설치 사례다.

EOTPR 4500은 해당 고객사의 미국 내 시험·측정 시설에 설치됐으며 ▲AI칩 양품질 분석 ▲지속적인 품질 보증 및 신뢰성 테스트 등 AI칩 생산 전 과정에 활용될 예정이다. 하드웨어·소프트웨어 모두 고객사가 요구한 기술 사양과 기능적 요구사항을 상회했다.

테라뷰는 기존에 엔비디아와 AMD가 협력사에 EOTPR 도입을 권장했던 것과 마찬가지로 이번 설치를 계기로 해당 포춘 500대 기업이 GPU·HBM 및 기판 공급업체에 EOTPR 도입을 의무화할 것으로 기대하고 있다.

테라뷰 로고. [사진=테라뷰]

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 글로벌 반도체 장비 매출은 오는 2027년 1560억 달러(약 231조원)로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 테라뷰는 HBM 및 첨단 패키징 수요 증가에 따른 검사장비 시장 성장에 대응해 EOTPR 공급처 확대에 나서고 있다.

돈 아논 테라뷰 대표는 "칩 미세화에 맞춰 더욱 정밀하고 정확한 검사장비를 요구하는 반도체 산업 플레이어들을 대상으로 공급처를 다변화할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com