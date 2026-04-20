아이엘, 중국 애지봇과 휴머노이드 로봇 공동개발·양산 협약

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한국 제조 공정 데이터·운용 노하우 접목



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이엘이 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 애지봇(AgiBot)과 피지컬AI 기반 휴머노이드 로봇의 공동개발 및 양산을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 아이엘이 축적한 국내 제조 공정 데이터와 산업 현장 운용 노하우를 애지봇의 휴머노이드 기술에 접목해 한국 산업 환경에 최적화된 피지컬AI 로봇 솔루션을 개발하고, 실제 제조 공정 파일럿 투입을 시작으로 단계적 대량 양산에 착수하는 것을 목표로 한다. 협약식에는 파트너사인 지아이에스 황성일 회장과 텔스타파트너스 임동균 대표도 참석했다.

아이엘은 로봇 공급부터 운용 데이터 축적, AI 재학습 및 소프트웨어 업데이트로 이어지는 서비스형 로봇(RaaS·Robot as a Service) 기반 비즈니스 모델을 구체화한다. 현장에서 실시간 수집되는 제조 데이터를 로봇 성능 고도화에 활용하고, 유지보수 및 구독형 서비스 등 반복 매출 구조를 구축할 방침이다.

[사진=아이엘]

에너지 솔루션과의 결합도 추진한다. 아이엘은 자체 개발 중인 전고체 배터리 기술을 휴머노이드 로봇에 탑재해 화재 안전성과 에너지 효율을 확보할 계획이다.

아이엘 관계자는 "이번 협약은 글로벌 기술력과 한국의 제조 데이터를 결합해 로봇 상용화 시대를 앞당기는 변곡점이 될 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com